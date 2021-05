Coronakrisen har været livsændrende for mange. Sådan har det også været for Ibi Støving, der nu skifter karrierevej.

Nu satser hun benhårdt på en filmkarriere.

Og det går temmelig godt allerede.

Mens Danmark var nedlukket, arbejdede hun på en ny 'Buster'.

»Jeg spiller overfor Magnus Millang som mor til Buster. Det er sjovt at få lov at prøve. Vi lavede den under corona. Jeg tror bare, vi skal være glade for, vi kom igennem. Det er jo sindssygt,« siger hun til premieren af Jussi Adler-Olsen filmen »Marco effekten« i Imperial-biografen i København.

Ibi, 46, fortæller, at hun også har været i gang med noget helt nyt.

»Jeg har lige lavet to nye kortfilm også,« siger hun.

Så det er simpelthen en ny karrierevej?

»Ja, måske. Det må jo være op til andre at vurdere, om man får lov til at gøre det. Der er stadig noget fjernsyn, men jeg har også lavet det i 15 år. Så jeg vil også gerne udvikle mig. Jeg elsker at skrive, og jeg elsker at spille. Det har bare været en 15 års detour. Ej, det har det ikke, men det er spændende,« siger hun.

Ibi Støving, 46, til premiere på »Marco effekten«.

På hjemmefronten er Ibis søn Anakin efterhånden blevet en teenager - men han er ikke besværlig. Tværtimod.

»Han er 13 år. Han er meget selvstændig, og det har han sådan set været længe. Det er dejligt. Han er faktisk ikke svær, han er meget, meget nem,« siger hun.

Sommeren 2021 kommer også til at handle om karrieren for Ibi, der rykker til Jylland for at blive bedre til det, hun elsker.

»Jeg skal til Ebeltoft og tage nogle filmkurser, så det bliver en meget dansk sommer i år for mig. Jeg vil gerne udvikle mig og tager imod med kyshånd helt ydmygt for at se, hvad jeg kan få gang i,« siger hun til B.T.