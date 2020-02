'I går gik jeg ud i mangfoldighedens tegn og stod ved vores program 'Date mig nøgen' og de forskellige kroppe, der findes i Danmark.'

Sådan indleder tv-vært Ibi Støving et opslag på Instagram, dagen efter at hun nøgen fra top til tå indtog scenen til dette års udgave af Zulu Awards.

Opslaget fortsættes med en påmindelse om, at vi alle er forskellige:

'Nogle har aldrig farvet hår, nogle har silikonebryster, nogle har fået taget silikonen ud (i mit tilfælde, fordi jeg ikke længere havde lyst til at have dem, da de generede mig),' skriver hun. Og opremsningen fortsætter:

Ibi på scenen. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Ibi på scenen. Foto: Per Arnesen / TV2

'Nogle er piercede, nogle har tatoveringer, nogle har fået et numseløft, andre træner meget, nogle slet ikke.'

Tv-værten kommer i opslaget også ind på torsdagens nøgne optræden til Zulu Awards, hvor hun talte om, at man er smuk, som man er. Og at man skal gøre, hvad der passer en, så længe at man passer på sig selv og ikke lader sig diktere af andre mennesker og deres meninger.

Et budskab, hun gentager i sit opslag på Instagram:

'Piger og drenge, mænd og kvinder, transkønnede og alle dem imellem skal alle føle, at vi alle må være her på jorden, uanset hvordan vi ser ud, og uanset hvad vi gør med vores kroppe.'

Ibi på scenen. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Ibi på scenen. Foto: Per Arnesen / TV2

'Den er vores egen. Og jeg gider egentlig ikke diskutere min krop, og hvad jeg render rundt og laver med den. Mit budskab er netop: Gå ikke op i, hvad andre mener,' skriver hun inden opslaget sluttes af med en hjerteemoji og teksten 'peace'.

Ved torsdagens Zulu Awards, der blev afholdt i K.B. Hallen, stod den 45-årige tv-vært til stor begejstring nøgen foran publikum, da hun sammen med skuespilleren Dar Salim skulle overrække en pris.

I den forbindelse fortalte hun, at den afklædte optræden var en hyldest til kroppen, og at det handler om, at få bekæmpet kropsproblemer.

»Jeg står her af én grund og én grund alene. Det er for at tale til dem, der dealer med kropsproblemer derude,« sagde Ibi Støving fra scenen, inden nogle af deltagerne fra programmet 'Date mig nøgen' gjorde hende selskab på scenen.