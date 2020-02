Ibi Støving har altid dyrket meget sport, men blev i en periode sat ud af spillet, da hun blev ramt af akut dobbeltsidet nyresvigt. I dag træner hun igen og holder sig sund med grin, sol i ansigtet og Matthew McConaugheys stemme.

Hvilken rolle spillede sundhed i din barndom?

»Jeg begyndte til ballet, da jeg var fem år gammel, og dansede herefter i 13 år. Derudover har jeg spillet basketball, fodbold, badminton, tennis og løbet maraton, så jeg har altid været meget aktiv.«

»Jeg kommer fra et hjem, hvor der ikke var slikskab, og sodavand var et no-go i hverdagene. Det passede ikke ind i mine forældres syn på balletlivet – hvilket de havde helt ret i. Pengene blev ligesom brugt andre steder.«

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg træner tre gange om ugen i Charlottehaven på Østerbro. De har både pool og træningsfaciliteter, og her kommer der både ældre, unge, folk, der er kommet ud af sygdom, og folk, som er helt raske. Jeg har en personlig træner, som kender min sygdomshistorik med nyrerne og slidgigt i balletknæene.«

Jeg føler mig mest sund, når jeg griner meget og nynner meget Ibi Støving

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Med en god nattesøvn. Så kan jeg overvinde alt! Men en dejlig kop kaffe, en god morgenmad, klassisk musik, der fylder min stue, og sol i mit ansigt – og en glad dreng, der går i skole med et smil. Så er jeg faktisk lykkelig!«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Den største helbredsmæssige udfordring kom selvfølgelig, da jeg fik akut dobbeltsidet nyresvigt grundet en infektion og et slid på mit nervesystem, da jeg havde været ekstremt presset på mange punkter i mit liv i lidt for lang tid. I to år var jeg sat ud af spillet, da lægerne prøvede at få styr på infektionen ved at give mig binyrebarkhormon i så store mængder, at de fjernede mit immunforsvar – ligesom man gør med kemo.«

»Det gav 15-20 forskellige bivirkninger og gjorde selvfølgelig, at jeg intet andet kunne end at forsøge at overleve og være den mor, som jeg nu kunne være, når man var ved at dø. Men grundet held, piller, min utrættelige sportsånd og indre kriger kom jeg tilbage og lever med nedsat nyrefunktion den dag i dag.«

Hvornår føler du dig mest sund?

»Jeg føler mig mest sund, når jeg griner meget, nynner meget, har trænet og spist en god og næringsrig portion mad. Når jeg har givet udtryk for mine bekymringer og kan se, at min søn trives. Dér har jeg det godt og er meget taknemmelig for at være i live.«

Den bedste sundhedsgadget?

»Med sygdommen udviklede jeg desværre dødsangst og PTSD, så jeg kan nogle gange ikke sove – i dagevis. Så lytter jeg til en app, der hedder Calm, hvor rolige stemmer fortæller eventyr. Det virker nogle gange. Især når Matthew McConaughey læser op, ha, ha.«