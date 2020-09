Efter tre sæsoner siger Ibi Støving farvel og tak.

Den 45-årige tv-værtinde bekræfter, at hun ikke fortsætter som vært på TV 2-Zulu programmet 'Date mig nøgen'.

Det siger hun til Se & Hør.

»De må selv rode med, om der kommer en fjerde sæson, for jeg laver ikke mere,« siger Ibi Støving.

Ibi Støving. Foto: Claus Fisker Vis mere Ibi Støving. Foto: Claus Fisker

Over for mediet forsikrer hun dog, at der ikke ligger uoverensstemmelser bag stoppet.

»Jeg har en regel, der siger tre sæsoner, og så stopper jeg. Men det har været rigtig fedt at lave.«

Ibi Støving har været vært på programmet siden dets første sæson, der rullede over skærmen i 2019. Anden sæson kom i januar tidligere på året, og tredje sæson er allerede i kassen – den er blot ikke blevet vist endnu.

TV 2 forholder sig tavs

Programmet fungerer på den måde, at singler fra hele landet optræder nøgne. Kvinden eller manden, der søger en date, skal så vælge mellem fem personer, der også er nøgne.

Om TV 2 fortsætter efter den tredje sæson, vil kanalen ikke ud med på nuværende tidspunkt.

»Hvad det betyder for programmet, kan vi ikke sige noget om endnu. Vi tager altid en sæson ad gangen, og lige nu ser vi frem til at sende sæson tre, hvor vi blandt andet har et program, hvor alle deltagerne er over 50,« siger Ole Sejr Skjødt, der er redaktør på 'Date mig nøgen'.

Han understreger samtidig, at TV 2 respekterer Ibi Støvings beslutningen om at forlade programmet.

»Vi er meget glade for alt det, hun har bidraget med til programmet. Hun har gjort det helt fantastisk, ikke bare som vært i studiet, men også som ambassadør for programmet.«

Ibi Støving er efterfølgende gået i gang med næste skridt i sin karriere. Hun er blandt andet på rollelisten i genindspilningen af 'Busters Verden', der har premiere næste år.