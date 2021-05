Ibi Makienoks 40-års fødselsdag blev en noget mere dyster omgang, end hvad hun havde planlagt.

Tre dage før hun skulle fejres, blev hun nemlig indlagt med akut nyresvigt. Hun var tæt på at dø.

Sygdomshistorien fortæller hun i Alt for damerne.

Sygdommen ramte hende hårdt – især i privaten – hvor hun dengang var gift med fodboldspilleren Simon Makienok.

Ibi Støving og Simon Makienok Foto: Nils Meilvang Vis mere Ibi Støving og Simon Makienok Foto: Nils Meilvang

»Jeg kunne ikke styre en skid. Jeg tog 25 piller om dagen i alle mulige neonfarver med alle mulige bivirkninger. Jeg begyndte at bløde ud af munden, fik svamp i hovedbunden og få overskæg,« siger tv-værten og tilføjer, at hun kunne finde på at flippe ud over ingenting i sin sygdomsperiode. Blandt andet gik det ud over hendes eksmand, når han eksempelvis havde rykket rundt på møbler.

I interviewet kommer Ibi Makienok også ind på tabuet om at mangle et organ.

Her fortæller hun en historie fra en middag med sine daværende svigerforældre, hvor hun italesatte sin manglende nyre med sarkasme, hvilket fik selskabet til at gå ud i stilhed. Hun brød i stedet ud i latter.

Hun beskriver, at det var en forløsning for hende at kunne tale om sygdommen på den måde.

B.T. har tidligere lavet et længere interview med Ibi Makienok, hvor hun fortæller om sin sygdomsperiode. Her kommer hun blandt andet ind på det kontroltab, hun oplevede.

»Hele min identitet var reduceret til, at jeg bare sad i en forvasket og alt for stor sygehuspyjamas. I går var jeg i gang med livet, og så sad jeg pludselig dér. Det var et kæmpe kontroltab, og det gjorde mig dybt deprimeret. Det var enormt ensomt og traumatisk at opleve, at alt blev revet væk under én. Ikke engang lægerne vidste, om jeg ville overleve.«

Ibi Støving er i dag ambassadør for foreningen Organdonation – ja tak!. Hun har en 13-årig søn, Anakin, fra et tidligere forhold med den svenske eksfodboldspiller Tobias Grahn.