Jussi Adler-Olsen, Sara Blædel, Leif Davidsen og Elsebeth Egholm.

Danmark har opfostret en del krimiforfattere gennem årene - og nu står en ny på tærsklen til at tilslutte sig gruppen: Den populære tv-vært Ibi Makienok har nemlig skrevet en krimi, som hun længe har arbejdet på, færdig.

Det fortæller hun til ugebladet Her & Nu.

»Den ligger som en stor bunke, der bare kigger op på mig, hver gang jeg går forbi. Men den er skrevet, og nu skal den bare redigeres. Det er en spændingsbog,« forklarer Ibi Makienok.

Det var i sommeren 2017, at tv-værten for første gang fortalte om, at hun sad og skrev på en krimi og havde gjort det i et halvt år.

»Det er min første bog, og der er ikke nogen deadline på den. Det har jeg med vilje ikke sat for ikke at presse mig selv for meget,« forklarede den 44-årige tv-vært dengang til Realityportalen.

Samtidig forklarede hun, at det for hende ikke er overraskende, at hun kaster sig over forfatterdrømmen, da hun altid har haft 'en voldsom fantasi'.

Ibi Makienok har i år også været aktuel som vært på tv-programmet 'Date mig nøgen' på TV2 Zulu.