Team Ghita eller team Iben?

Det er i dag tre uger siden, Radio24syv-interviewet 'Hele Danmarks Ghita' stjal dagsordenen i samtlige danske medier og køkken-alrum.

Interviewet skulle have varet i syv timer og komme historisk tæt på den notorisk private skuespillerinde, men endte i stedet som en parodi, hvor Ghita Nørby brugte al sin energi på at svine journalisten, Iben Maria Zeuthen, til.

Zeuthen blev blandt meget andet kaldt for 'dybt åndssvag', 'overfladisk' og 'sindssyg', ligesom hun fik at vide, at hun var et ligegyldigt menneske.

Ville kun ødelægge og manipulere

Tirsdag aften gik Ghita Nørby et skridt videre og kaldte hele oplevelsen omkring interviewet for 'en voldtægt'.

»Jeg synes jo, at jeg nærmest er blevet voldtaget i den her sag. Så hvorfor skal jeg lægges for had, når man snarere burde sige, at det var godt, at jeg sagde fra,« siger hun ifølge Ritzau.

Hun hævder samtidig, at Iben Maria Zeuthen udelukkende var ude på at få hende ned med nakken.

»Det var mærkeligt at sidde og kigge ind i en bevidsthed, hvis eneste ønske var at manipulere og ødelægge mig. Det gjorde et stort indtryk på mig, at det sådan var planlagt. At jeg ligefrem skulle sidde over for en, der havde viljen til at ødelægge mig. Det har jeg aldrig været ude for før,« siger skuespillerinden ifølge Ritzau.

Hun kunne selv vælge

Iben Maria Zeuthen har hidtil kun udtalt sig om sagen via sine sociale medier, men efter de nyeste beskyldninger fra Ghita Nørby har hun sendt en udtalelse til B.T. med sin version af, hvordan interviewet foregik.

'Jeg har forberedt mig, som jeg altid gør, og hvad der så sker derefter, kan man selv høre på optagelserne. Forberedelsen bestod af et faktaark om hendes karriere, samt to-tre forslag til veje, interviewet kunne gå, så hun havde lidt at vælge imellem,' skriver Zeuthen til B.T.

Hun understreger desuden, at Ghita Nørby var fuldt ud klar over, hvad hun gik ind til, da hun sagde ja til et syv timer langt interview.

'Vi havde en klar aftale før, under og efter interviewet. Hvis Ghita har brug for at efterrationalisere, er det hendes gode ret, og det blander jeg mig ikke i,' skriver journalisten.

Vis dette opslag på Instagram På syv dage har omkring 400 tusind personer lyttet til min seneste udsendelse, ‘Hele Danmarks Ghita’. Det gør udsendelsen til den mest aflyttede i 24syvs historie, og det, efter blot en uge. Mange har kærligt spurgt mig, om jeg er ok ovenpå den seneste uges virak. Det er jeg. Det føles afsindigt intenst og massivt at stå som én ud af to personer med så meget opmærksomhed rettet mod sig, men jeg ved samtidig, at der ikke er nogen vej udenom: hvis jeg ikke fortæller de historier jeg synes skal fortælles, SÅ får jeg det først skidt. Og denne her var én af dem. Så: fuld fart fremad! Og TUSIND TUSIND TAK for engagementet. Et opslag delt af Iben Maria Zeuthen (@ibenmgz) den 20. Mar, 2019 kl. 2.19 PDT

I sit seneste angreb på Iben Maria Zeuthen og Radio24syv siger Ghita Nørby, at hun undrer sig over de spekulationer, der efter interviewet har været om hendes mentale helbred i offentligheden. Både journalister og deltagere i diverse debatter på sociale medier har spekuleret i, om hun er dement.

»Det har været en meget underlig oplevelse for mig at blive bebrejdet at være 84 år. Det er mærkeligt at blive kaldt dement, eller at man har Alzheimers, som jo ikke er noget at lave sjov med,« siger Nørby ifølge Ritzau.

Den klage ser Iben Maria Zeuthen positivt, da det i hendes øjne frikender radiostationen for at have udnyttet en forvirret kvinde.

'Det, jeg især er glad for ved hendes udtalelser, er, at hun bekræfter os alle sammen i, at hun mentalt var i fuldt vigør, da hun stillede op,' slutter journalisten.