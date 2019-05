Tankerne flyver rundt i hovedet på Iben Maria Zeuthen.

Men de handler ikke særligt meget om det nærmest legendariske skandaleinterview med Ghita Nørby, der gjorde begge kvinder til to af de mest omdiskuterede danskere i ugevis, efter det blev offentliggjort på Radio24syv tilbage i marts.

Det er der slet ikke plads til, for Iben Maria Zeuthens tanker er et sammensurium af sanseindtryk, bekymringer, pludselige indskydelser og eftertænksomhed, som hele livet har forhindret den 32-årige radiojournalist i at leve som de fleste andre.

»Jeg er nødt til at have et meget smalt liv. Jeg kan for eksempel ikke se film, fordi der både er lyd og billede, og fordi jeg ikke selv kan styre hastigheden. Så jeg har nærmest kun set fire film i mit liv,« siger hun til B.T.

Iben Maria Zeuthen har begrænset sit sociale liv til at dreje sig om en lille håndfuld venner, og hun skal som singlemor til sønnen Kaj på fire et halvt altid forberede sig på, at der ikke bliver lavet meget andet end børnepasning i de uger, hvor hun har ham.

Men da hun sad overfor Ghita Nørby, var det pludselig en helt anden beskrivelse, der blev sendt af sted mod hende.

»Du er overfladisk,« lød det blandt andet fra skuespilleren, da hun gik til angreb ni minutter inde i det færdigklippede interviewet.

»Jeg har faktisk altid ønsket mig at være overfladisk. Virkelig. Jeg kan huske, at da vi spillede rundbold i folkeskolen, så tænkte jeg: ‘Gid, jeg bare kunne stå her og spille rundbold’. Men det kunne jeg ikke, fordi der var så mange andre ting i mit hoved altid. Det kører rundt på mig, og jeg ville meget gerne have færre tanker og færre analyser,« siger Iben Maria Zeuthen.

Så vildt var interviewet Det gik ikke stille for sig, da Ghita Nørby mødte Iben Zeuthen. Her er de mest opsigtsvækkende citater fra interviewofferet: Vi lever jo ikke sandt? Når jeg nu har snakket færdigt med dig, skal jeg så lægge mig ned i kisten og dø, er det det, du vil have?

Jeg synes, du er dybt åndssvag

Jeg har næsten aldrig set noget så åndssvagt, som dig og dine ørebasser og den der mikrofon, som du nu sidder og allerede har ondt i armen af. Det er det mest dumme, jeg nogensinde har set, og det gør i hvert fald, at du aldrig får noget fornuftigt ud af mig

Du er så dum. Du har ikke lov til at være det. Det har du altså ikke. Du må ikke være så åndssvag

Du er exceptionelt godt forberedt. Det er du, og du har også mad med. Det er fantastisk, men det er din måde at bruge din forberelse på, som jeg synes er fantastisk aflivende

Hun har ikke før talt ud om oplevelsen med koryfæet Ghita Nørby. Nu tager hun imidlertid bladet fra munden og fortæller om det hæsblæsende interview, offentlighedens reaktion og de efterfølgende beskyldninger fra Ghita Nørby.

Kom hun under huden på dig?

»Nej, det husker jeg det ikke som om. Når jeg har min mikrofon og mine hovedtelefoner, så er jeg på arbejde. Så er jeg en anden person og reagerer ikke følelsesmæssigt. Jeg har valgt at arbejde på den måde, fordi jeg synes, alt andet ville være uhøfligt. Når jeg interviewer, er det ikke mig, der skal fylde.«

Derfor koncentrerede hun sig i stedet om at få vendt stemningen.

»Jeg blev faktisk ved med at tænke: ‘Nu tror jeg, vi er ved at være der’. For mellem alt det der fornemmede jeg også en stor energi og en lyst til at overvinde det.«

Hun bebrejdede dig for ikke at være ordentligt til stede. Var du det?

»Det er et meget svært spørgsmål, for det beror meget på al kommunikation, kan man sige. Når man kommer ind i et rum som menneske, er man så til stede som sig selv, eller forsøger man at være til stede på andres præmisser? Hvis jeg kun gik ind på den måde, som hun gerne ville have det, er man så ordentligt til stede? Det er et meget kompliceret spørgsmål for mig.«

Er du sentimental, som Ghita Nørby mener?

»Ja, det er jeg. Jeg er en ordentlig russisk sørgesjæl. Det er jeg,« siger Iben Maria Zeuthen, der til sidst afsluttede interviewet efter mindre end en time, fordi alle muligheder for dialog var blevet lukket. Der var ellers sat syv timer af.

De to kvinder har ikke talt sammen siden interviewet, men ifølge Iben Maria Zeuthen er der ingen uvilje fra hendes side.

»Da jeg gik, var stemningen god. Og da vi var i gang, oplevede jeg det ikke, som om der var nogen af os, der blev traumatiserede. Vi grinede mange gange. Selvfølgelig vantro, men alligevel. Og da jeg gik, snakkede vi om alle mulige andre ting. Der var egentlig en fin og god stemning. Det var sådan lidt: ‘Hold da op, det var så det, der kom på båndet i dag'.«

Da interviewet blev offentliggjort, tog det hurtigt fart, og sagen røg på forsiden af en lang række aviser. Nu ville mange have fat i Iben for at stille spørgsmål eller komme med deres mening i sagen.

Iben Zeuthen er blevet beskyldt for at tirre Ghita Nørby bevidst - også af skuespillerinden selv. Ghita Nørby har fortalt, at hun føler sig voldtaget i forbindelse med interviewet. (Foto: Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt Vis mere Iben Zeuthen er blevet beskyldt for at tirre Ghita Nørby bevidst - også af skuespillerinden selv. Ghita Nørby har fortalt, at hun føler sig voldtaget i forbindelse med interviewet. (Foto: Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt

»Jeg var nødt til lige at 'slukke' mit internet et stykke tid. Og min Instagram-app gik simpelthen ned, så der kunne jeg faktisk ikke følge med, hvis jeg ville. Appen prøvede at tjekke ind, og så rullede den bare af og forstenede,« siger hun om den for hende meget sælsomme periode.

Og 2. april smed Ghita Nørby lidt af en bombe, da hun udtalte sig til Sjællands Nyheder om sagen.

»Jeg synes jo, at jeg nærmest er blevet voldtaget i den her sag. Så hvorfor skal jeg lægges for had, når man snarere burde sige, at det var godt, at jeg sagde fra,« lød det blandt andet fra skuespilleren, som tilføjede, at hun havde kunnet se i Iben Maria Zeuthens øjne, at hun var kommet for at 'ødelægge hende'.

»Jeg respekterer, at hun har det sådan. Det er hendes historie og hendes oplevelse. Og den har hun ret til. Det er hendes frie mulighed at læse det sådan,« siger Iben Maria Zeuthen.

»Jeg ved jo med mig selv, hvordan jeg havde det før, under og efter, så jeg har ikke noget at italesætte over for hende eller andre. Det har ikke noget at gøre med hendes historie og vil aldrig kunne modbevise hendes oplevelse,« siger hun. før hun afviser, at hun havde ondt i sinde.

»Jeg står ikke op om morgenen for at provokere, jeg står op for at vise det billede, jeg ser. Og det kan blive vildt eller kedeligt eller alt muligt andet. Det skinner igennem i mit arbejde. Hvis ikke nu, så på sigt.«

Har det betydet noget for dig, hvad offentligheden har tænkt om dig?

»Hvis ikke jeg kan gøre det på min måde, så har jeg ikke lyst til at være journalist. Når man har den følelse, bliver man sgu lidt kold i røven. Hvis jeg hele tiden skal tænke på, hvordan folk reagerer på det, så er det bare ikke sjovt. Og det er OK. Så er det bare lidt et spørgsmål, hvordan jeg skal tjene penge, for jeg har ingen uddannelse. Men jeg klarer den nok,« siger Iben Maria Zeuthen.

Interviewet 'Hele Danmarks Ghita' er blevet hørt mere end 500.000 gange, og onsdag er Iben og Radio24syv klar med opfølgeren 'Hele Danmarks Casper' om komikeren Casper Christensen.

Denne gang lykkedes det at holde på interviewofferet i de aftalte syv timer, og det er en overraskende blød Casper Christensen, der deler ud af sit indre.

»Jeg havde forventet at snakke med et urolig rastløst og arrigt menneske, men fik en følsom og sentimental buddha. Han var meget berørt, og han virker, som om han er et meget blødt og nede-på-jorden sted i sit liv,« siger Iben Maria Zeuthen om interviewet, hvor komikeren blandt andet fortæller om sin depression for godt 10 år siden og giver hende adgang til den dagbog, som han skrev dengang.

Interviewet med Casper Christensen varer 52 minutter, og du kan høre det på Radio24syvs hjemmeside.