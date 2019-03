Omkring 400.000 danskere har hørt radiodokumentaren 'Hele Danmarks Ghita' i løbet af den sidste uges tid.

Interviewet skabte røre så snart Radio24syv havde lagt det på nettet - og det går galt mellem de to, da Iben Maria Zeuthen ankommer til Ghita Nørbys hjem med en kæmpe mikrofon, som den folkekære skuespiller mildest talt ikke bryder sig om.

Ghita Nørby selv har været ganske fåmælt om, hvordan det egentlig kom så vidt, at hun kalder Iben Maria Zeuthen 'dum' og fortæller hende, at 'hun ikke er et menneske'.

Og fra Radio24syvs side har det kun været stationens ledelse, der har udtalt sig.

Indtil nu, hvor Iben Maria Zeuthen selv tager bladet fra munden i en opdatering på Instagram.

'Mange har kærligt spurgt mig, om jeg er ok ovenpå den seneste uges virak. Det er jeg,' skriver hun og fortsætter:

'Det føles afsindigt intenst og massivt at stå som én ud af to personer med så meget opmærksomhed rettet mod sig, men jeg ved samtidig, at der ikke er nogen vej udenom: hvis jeg ikke fortæller de historier jeg synes skal fortælles, SÅ får jeg det først skidt. Og denne her var én af dem. Så: fuld fart fremad,' lyder det i opslaget.

Programmet er det mest lyttede i Radio24syvs knap otte-årige historie, oplyser hun. Det er samtidig blevet parodieret i alt fra 'X Factor' til 'Den Korte Radioavis'.