Radiovært Iben Maria Zeuthen tager del i koret af kvinder, som vil have sexchikane på dagsordenen, efter tv-vært Sofie Linde for nylig fortalte om en episode, en tidligere DR-chef havde udsat hende for.

'Jeg drømmer om dig og mig nøgne på en seng med åbne vinduer og hvide lagner,' indleder Iben Marie Zeuthen onsdag et Instagram-opslag, hvor citatet stammer fra en sms-besked, hun i midten af 00'erne blev modtog af en tidligere chef.

I Instagram-opslaget uddyber hun, at hun ligesom Linde blev udsat for uønsket kontakt fra en chef – også på DR. Og teksten med 'de åbne vinduer' var en del af det.

'Noget lignende sendte en chef på Danmarks Radio mig i midten af 00'erne i en sms, der tikkede ind på min Nokia, mens jeg stod ved siden af min far, og vi var ved at dække bord i sommerhuset. Jeg kommer ikke til at fortælle, hvem det drejede sig om, for dette skal ikke tænkes som en konkret personalesag,' starter hun den tekst, som følger med det sorte billede.

Hun forklarer, hvorfor hun vælger at skrive sin fortælling. For efter Sofie Linde ved Zulu Comedy Galla fortalte om en chef, der ønskede sig et blowjob fra hende, har flere åbnet op. Nu også radioværten.

'Jeg skriver det for at vise, at problemet er generelt, for at vise at, ingen skal sige til Sofie Linde, at hendes udsagn mest handler om hende selv. Det handler om mange af os,' lyder det videre.

Iben Maria Zeuthen siger, at hun følte sig pinligt berørt og rettede nogle af følelserne indad.

'Jeg vendte telefonen væk fra min far, for jeg var helt pinlig og undrede mig derefter over, hvor manden havde mit nummer fra. Men så kom jeg i tanke om, at det stod i DR's interne arkiver. Jeg gik ikke videre med sagen dengang, fordi jeg mest af alt var flov. Beskeden måtte jo bunde i et eller andet, jeg havde udstrålet, tænkte jeg. Jeg lavede i 2017 et dagligt program, der hed ‘stille før optagelse’ som fulgte MeToo-bevægelsen dag for dag.'

Hun skriver videre, at da MeToo-bevægelsen begyndte at rykke på sig, drømte radioværten, der nu er i midten af trediverne, om, at den også ville komme til Danmark – nærmere bestemt mediebranchen.

'Da energien ebbede ud, forbandede jeg, at bevægelsen ikke var nået den danske mediebranche. Nu har vi en enestående mulighed. Ikke nødvendigvis for at oute konkrete personer, men for at sige, at det ikke handler om enkelte sager, for at fjerne ansvaret og skylden fra den, det går ud over, og for at tale om løsninger og muligheder: Hvordan kan arbejdspladserne blive endnu tryggere i fremtiden?'

Hun går videre til at forklare, hvordan hun mener, der kan skabes en forskel.

'Nogle af mine bedste chefer nogensinde hev mig for eksempel ind til et møde, hvor de direkte spurgte: 'Har vi nogensinde krænket dig uden at vide det?' Til det måtte jeg svare nej. Men hvor var jeg glad for, at de spurgte, for det viste, at der var en dør åben for den samtale,' skriver hun videre og fortsætter:

'Jeg vil tilføje, at jeg helt generelt og langt størstedelen af tiden har følt mig meget respekteret på min arbejdsplads. Men jeg føler et ansvar for at vise, at nej, Sofie Linde-sagen handler ikke bare om Sofie. Den handler om mange andre også. Jeg kommer ikke til at sige mere om denne konkrete sag, men føler, at jeg har et ansvar for at berette, og det har jeg gjort nu.'

B.T. har været i kontakt med Iben Maria Zeuthen, men hun ønsker ikke at uddybe sit opslag yderligere.

