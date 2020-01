Den kendte radiovært Iben Maria Zeuthen kritiserer nu den nye Radio Loud. Radioen og dens samarbejdspartner har nemlig meldt ud, at man har planer om at betale unge natradioværter med en symbolsk løn på 1.500 kr. om måneden.

Ifølge Iben Maria Zeuthen er det et forsøg på at høste billig arbejdskraft.

»Hvis ikke det er det, så må de komme med nogle beviser, men det har jeg simpelthen ikke kunnet finde nogen steder,« siger hun.

Radioværten, som er på P1 og tidligere har været på den nu lukkede Radio24syv, var i starten af sin karriere selv med i et talentudviklingsprogram på DR, hvor hun sammen med to andre blev udvalgt.

De fik en løn på 12.000 kr om måneden, og den var der brug for, siger hun.

»Det er krævende at skulle være i værtsjobbet, så man bliver nødt til at have ro på sit liv derudover,« siger Iben Maria Zeuthen.

Hun forklarer, at det er begge parter, som skal forpligte sig over en årrække, og det værste ved Radio Louds tilgang er ifølge hende det, hun kalder 'en letsindig omgang' med begrebet talentudvikling.

Natradioen skal dækkes af værter fra ungdomsmediet Sein, og det er dem, som søger nye medlemmer til at tage radioværtsrollen på sig, da Loud og Sein er samarbejdspartnere. Iben Maria Zeuthen har tre hovedproblemer med det opslag, hvor de søger folk, som Sein har lagt ud.

»Det ene er deres brug af begrebet 'talentudvikling,' den anden er den symbolske løn, for det kan man ikke leve for, og med de timer, de lægger op til, at de her folk skal have, så kan man jo ikke engang kalde det et tilskud,« siger hun og uddyber:

»Den sidste ting er, at man underbetaler unge på et statsfinansieret medie, og det er et skred. Så ender det jo med, at vi alle betaler skat med penge, der blandt andet går til underbetalt arbejde. Den struktur skal skattekroner ikke støtte.«

Hun forstår godt, hvis der er nogen, som tænker, at hun måske er ekstra kritisk, fordi hun tidligere har arbejdet som vært på Radio24syv, som mistede udbuddet til den publicservice-kanal, der nu skal byde på ungdomskanalen Radio Loud.

»Det er jo måneder siden, jeg var der, og jeg kan jo ikke bevise, at jeg ville have ment sådan her uanset. Jeg kan bare sige, at for mig er sagen meget klar.«

B.T. har været i kontakt med direktør for Radio Loud Ann Lykke Davidsen og Seins projektleder, Daniel berg Sarroori, og de henviser til, at man har skullet træffe et valg om, hvordan det helt konkret skal køres, og derfor venter de med uddybende kommentarer.

'Indtil alle detaljer er på plads, og det kommer de inden længe, kan hverken jeg eller nogen andre udtale sig helt præcist om forholdet mellem timer og priser, da ingen kender det,' skriver Louds direktør i en mail. Desuden henviser hun til det svar, hun allerede har givet i fagbladet Journalisten.

»Det har aldrig været meningen, at det skulle være veletablerede, erfarne værter, der sad på natten. Vi har hele tiden haft en klar holdning til, hvilken energi programmerne skal have, og hvad det skal give lytterne, og det har vi selvfølgelig talt med Sein om,« udtaler hun i fagbladet og tilføjer, at det også er Louds opgave at være en 'talentskole'.