»Vi kan nu fjerne de sidste coronarestriktioner i Danmark. Fra 1. februar vil Danmark igen være åbent.«

Sådan lød det fra Mette Frederiksen, da hun nok en gang med et velkendt slæng tonede frem på danskernes skærme onsdag aften til et coronapressemøde.

Og et scenario med nedlukninger af samfundet er ikke noget, man arbejder med, lød det fra Mette Frederiksen.

Samme aften tog B.T. på den røde løber til gallapremieren på 'Tag Min Hånd'. Her spurgte vi en række kendte danskere, hvad de har lært af at have levet i en pandemi de seneste knap to år.

Jenna Bagge, danser i 'Vild Med Dans'.

»Jeg tænker, vores venskab er blevet endnu tættere efter pandemien, for man har haft så få, man måtte se. Når man bor inde i byen og er vant til at bruge den, og den så ikke er der, så skal man pludselig selv finde på noget at lave. Vi har måske taget det lidt for givet at komme i biografen og alt det der.«

Foto: Emil Helms Vis mere Foto: Emil Helms

Frederik Haun, finalist i 'Den Store Bagedyst'.

»Det vigtigste, jeg har lært, er, at man har nærvær med sine gode venner og familie. Jeg har lært at værdsætte at have mennesker i mit liv, som giver mig energi og gør mig glad. Før corona handlede det meget om at komme af sted og opleve en masse uden at stoppe op et kort øjeblik.«

Bubber, tv-vært.

»Jeg har lært, at man virkelig skal passe på med at diskutere corona, for man kan virkelig blive uvenner med halvdelen af landet. Det bliver bare rart, at man skal til at snakke om noget andet.«

Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

Mille Dinesen, skuespiller.

»Jeg har virkelig lært at være tålmodig. Det er ikke noget, jeg er god til, men det har jeg lært undervejs. Og også noget med at lære at tage sig af sine kære og huske de ældre, vi har nær i vores familie og passe på dem. Det kom virkelig på en prøve ikke at være så sociale, som man ønskede at være. Vi har været i en krisesituation, hvor man instinktivt har haft lyst til at holde om hinanden, men det måtte vi bare ikke her.«

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Tobias Hamann, vinder af 'Den Store Bagedyst' og tv-vært.

»Jeg tror, jeg er blevet lidt mere bevidst om ikke at tage tingene for givet. Når man har muligheden for at feste og fyre den af, så skal man gøre det. Det har på en mærkelig måde været meget livsbekræftende at være afholdt fra at gøre det, som giver livet glans.«

Foto: Kim Haugaard Vis mere Foto: Kim Haugaard

Katerina Pitzner, diamantdronning.

»Jeg synes, det har været et interessant studie i at se, hvordan vores art opfører sig, når frygten melder sig. Man må bare respektere, at folk har haft forskellige måder at reagere på. Der er mange, som har været rigtig bange. Det har vist sig på mange uklædelige måder.«

»Jeg tror, det har givet mig anledning til at udvide min horisont lidt mere og forstå, der er nogle, som er reelt bange. Jeg glæder mig til, at vi vender tilbage til dem, vi var. Dem, der var så ‘loose’ og tænkte, det hele nok skulle gå.«