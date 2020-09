Når man har ondt i sjælen, kan det for nogen synes som det mildere alternativ at flytte smerten ud af psyken. Ud på kroppen. Gøre den fysisk.

Det ved Kristendemokraternes Isabella Arendt. Hun har nemlig selv haft det sådan. Hun har selvskadet.

I et stort interview med Alt for damerne og i podcasten Talk Town fortæller hun, hvordan hun har brændt sig selv med gloende hedt bestik. Hvordan hun har skåret i sig selv.

Alt sammen, fordi den fysiske smerte var nemmere for hende at holde ud end den, der gemte sig indeni, hvor ensomheden var altomsluttende.

Har du brug for hjælp? Hvis du går med tunge tanker – tanker om selskade eller selvmord – så sig det til nogen. Det kan gøres helt anonyment. Du kan kontakte Livslinien på 70 20 12 01 alle dage mellem klokken 11 og 05, og du kan chatte med Livslinjen på https://www.livslinien.dk/. Du kan også kontakte Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade på 70 10 18 18 mandag fra klokken 9 til 19 og tirsdag til torsdag fra klokken 16 til 19 eller besøge foreningens hjemmeside på www.lmsos.dk, hvor der er mulighed for chat og aftaler.

»Det virkede retfærdigt, at jeg skulle straffes. Og her kan du jo godt høre, hvor vanvittigt det lyder, men logikken går fløjten, når man er ude i selvskade. Og det er netop vigtigt at give videre, hvis du har et barn eller en veninde, der skader sig selv. Du kan ikke antage, at logikkens regler holder,« fortæller hun blandt andet og fortsætter:

»Når man er sådan et sted, kan man simpelthen ikke skelne mellem, hvad der giver mening, og hvad der ikke giver mening. Det var også derfor, jeg ikke sagde det til nogen, for jeg havde utrolig svært ved at redegøre for min egen verdensopfattelse.«

Selvskaden startede, da partiformanden var 15 år og varede i seks år. Hun startede med at brænde sig selv. Gradvist tog det til.

Med tiden begyndte hun at skære i sig selv med barberblade. Hun kunne skære det samme sted igen og igen for at undgå for mange ar. For at folk ikke opdagede det.

Isabella Arendt, Uffe Elbæk og Kristian Thulesen Dahl efter partilederdebat hos TV 2 sidste år. Isabella Arendt vikarierede denne aften for tidligere formand Stig Grenov, hvilket skaffede hende kælenavnet titlen som 'vikaren fra himlen'. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Isabella Arendt, Uffe Elbæk og Kristian Thulesen Dahl efter partilederdebat hos TV 2 sidste år. Isabella Arendt vikarierede denne aften for tidligere formand Stig Grenov, hvilket skaffede hende kælenavnet titlen som 'vikaren fra himlen'. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvilke situationer, der kunne få hende til at skade sig selv, kan hun dårligt forklare. Men ensomheden var afgørende. Hun var ikke særligt god socialt i gymnasietiden, hvor hun indledte sin ungdomspolitiske karriere.

»Jeg havde ikke mange venner, for jeg syntes, det sociale var svært. Min bedstemor lod mig være barn. Hos hende kunne jeg sidde som 20-årig og spille brætspil og se tegnefilm,« har hun tidligere fortalt.

At ensomhed skulle føre til selvskade, var ikke rationelt. Det kan hun se nu, hvor hun er kommet videre. I dag er Isabella Arendt 27 år. Hun formand for Kristendemokraterne – og voldsomt populær i den rolle.

Under sidste års valgkamp blev hun rost fra øst til vest, om end Kristendemokraterne med 190 stemmer missende en plads i Folketinget.

Privat er hun gift med Caspar Vlasmand.