Tidligere gik hun i søvne. Nu har hun helt generelt bare svært ved at sove. Skuespiller Jennifer Aniston har alt for længe kæmpet med søvnen.

Det afslører hun i nyt interview med magasinet People.com.

I alt for lang tid har det at skulle sove føltes som at ‘skulle gå planken ud’ for den amerikanske skuespiller.

»Jo mere jeg bekymrer mig om det, des sværere er det at falde i søvn,« siger hun i interviewet.

Dét problem er hun langt fra alene om. Ifølge Netdoktor har fem til ti procent af alle danskere problemer med at falde i søvn.

Holdet fra 'Venner': David Schwimmer, Lisa Kudrow, Mathew Perry, Courtney Cox Arquette, Jennifer Aniston og Matt LeBlanc, dengang det at få en hel nats søvn ikke var så vigtigt. Foto LEE CELANO / AFP. Foto: LEE CELANO Vis mere Holdet fra 'Venner': David Schwimmer, Lisa Kudrow, Mathew Perry, Courtney Cox Arquette, Jennifer Aniston og Matt LeBlanc, dengang det at få en hel nats søvn ikke var så vigtigt. Foto LEE CELANO / AFP. Foto: LEE CELANO

‘Venner’ stjernen har de sidste 20 år kæmpet med søvnen i forskellige forklædninger.

Tidligere har hun både gået i søvne og lidt af egentlig angst for at sove. I dag er hendes problem at finde ro og falde i søvn.

Før i tiden har problemet mest frustreret hende om natten, når hun endnu engang lå og talte knasterne i loftet. Men i en alder af 53 år, må Jennifer Aniston erkende, at søvnløsheden sætter sine spor:

»Pludselig opdager du effekterne af søvnmanglen. Hvordan det påvirker din dag og dit arbejde, din hjernefunktion og din fysik,« siger hun.

Hidtil har hun afvist at tage piller for at kunne få den attraktive skønhedssøvn, men de seneste år har hun indset, at hun har brug for hjælp til at løse problemet. Derfor har hun nu været hos lægen, og derfor er hun del af en ny kampagne, der skal hjælpe andre til bedre søvn.

Selv benytter hun sig af følgende gode søvnråd:

Hver aften laver hun yoga eller udstrækningsøvelser, for at få kroppen i ro, inden hun går i seng.

Hendes telefon har absolut ingen adgang til soveværelset.

Og hun forsøger så vidt muligt at gå i seng på samme tidspunkt hver aften.

Til gengæld nægter hun at forvise sine tre levende sovedyr – sine hunde – fra sin seng. Selvom det måske ville betyde mere ro i soveværelset.

»For det er bare for hyggeligt …. Nu hvor Chesterfield ikke længere er hvalp, er han bare en virkelig sød, syvsover. Faktisk misunder jeg nogle gange hans evne til at sove,« siger hun til People.com.