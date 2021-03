Den skandaleramte Armie Hammer er fortsat i frit fald fra Hollywoods tinder.

Endnu engang må han se sit navn fjernet fra rollelisten på et stort filmprojekt. Faktisk er det tredje gang på blot et par måneder.

Denne gang er det folkene bag filmen 'Billion Dollar Spy', der også har Mads Mikkelsen i en af rollerne, der har droppet samarbejdet med den fallerede skuespiller.

Det skriver Variety og Hollywood Reporter, der begge beskriver, at beslutningen skyldes politiets efterforskning af den 34-årige Armie Hammer.

Timothée Chalamet og Armie Hammer her fotograferet til premiere på 'Call Me by Your Name'. Foto: VALERIE MACON Vis mere Timothée Chalamet og Armie Hammer her fotograferet til premiere på 'Call Me by Your Name'. Foto: VALERIE MACON

18. marts bekræftede politiet i Los Angeles nemlig, at man havde indledt efterforskning af en påstået voldtægt begået af 'Call Me by Your Name'-skuespilleren.

En talsmand understregede da, at man ikke kunne komme episode og påstået offer nærmere.

Men senere samme dag stod en 24-årig kvinde offentligt frem og berettede, hvordan hun var blevet udsat for overgreb af den skandaleombruste skuespiller en forårsdag for fire år siden.

»24. april 2017 udsatte Armie Hammer mig for et voldeligt overgreb i over fire timer i Los Angeles. Undervejs slog han adskillige gange mit hoved mod en væg, kvæstede mit ansigt,« sagde hun blandt andet.

Effie her sammen med Armie Hammer. Foto: Courtesy of Gloria Allred Vis mere Effie her sammen med Armie Hammer. Foto: Courtesy of Gloria Allred

Hun tilføjede desuden, at hun havde anmeldt sagen til politiet.

Umiddelbart efter bekræftede skuespillerens advokat, Andrew Brettler, at hans klient og den 24-årige kvinde havde haft en affære.

Men at forholdet var »fuldstændigt baseret på samtykke, aftaler og gensidighed«.

I samme ombæring fastslog advokaten, at Armie Hammer afviser alle beskyldninger, der de seneste måneder har været rettet mod ham.

Beskyldninger om kannibalisme, om sadistisk og skadende adfærd samt om psykiske overgreb, som blandt andre har to af hans ekskærester som afsendere.

»Hr. Hammer har fra dag ét fastholdt, at hans forhold til den 24-årige kvinde – og andre seksuelle partnere for den sags skyld – byggede på samtykke, aftaler og gensidighed,« lød det fra Andrew Brettler.

Ikke desto mindre har sagen nu fået den konsekvens, at Armie Hammers kalender er tom.

'Billion Dollar Spy', som er et koldkrigsdrama instrueret af Amma Asante, var skuespillerens sidste planlagte job.