Lukas Forchhammer, som flest nok kender som frontfigur i bandet Lukas Graham, har været et smut til frisøren.

Men det var ikke en helt almindelig frisøraftale.

Den 33-årige musiker har nemlig – endnu en gang – valgt at donere sit hår i en helt særlig sags tjeneste. Det deler han i en video på sin Instagramprofil, hvor man kan følge processen fra lang- til korthåret.

'Jeg har doneret mit hår til Beyoutiful Foundation igen. Det er vidunderligt at mærke min hovedbund igen,' skriver Lukas Forchhammer i opslaget, hvorefter han spørger sine følgere, hvorvidt de kunne finde på at donere deres hår.

Lukas Graham-forsangeren donerer sit hår til Beyoutiful Foundation, så de kan forvandle hans hårpragt til parykker til kræftpatienter.

Det samme gjorde han i slutningen af 2020, hvor Lukas Forchhammer ligeledes annoncerede klipningen på sin Instagramprofil.

Her fortalte han, at han havde ladet sit hår gro ud i to år, så det kunne blive til parykker gennem Beyoutiful Foundation. Og nu, to år efter, var tiden altså endnu en gang kommet til at lade lokkerne falde.

For nylig kom det frem, at sangeren og hans kæreste gennem otte år, Marie-Louise 'Rillo' Schwartz – i al hemmelighed – var blevet gift på Bornholm sidste sommer.