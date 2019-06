I øjeblikket er han aktuel i den seneste udgave af Men in Black, og igennem næsten et årti har han båret rundt på Mjølner i rollen som Thor i Marvels Avengers.

Men før Chris Hemsworth søgte mod det store lærred, havde han et noget andet job. Han rensede nemlig brystpumper.

Det afslørede han tirsdag under aftenens udgave af The Tonight Show med Jimmy Fallon, hvor han var gæst sammen med komikeren Kumail Nanjiani.

Afsløringen af Chris Hemsworths tidlige CV kom under en omgang True Confession.

True Confession er et spil, hvor en deltager vælger en konvolut og læser et udsagn op. Dernæst får de to andre deltagere mulighed for at stille spørgsmål i forsøget på at gætte, om udsagnet er sandt eller falskt.

»Mit første job gik ud på at rense brystpumper,« lød det fra Chris Hemsworth til stor forvirring for de to andre.

Kumail Nanjiani spurgte dernæst, hvor gammel skuespilleren var, da han eftersigende havde det interessante job.

»14 år. Jeg reparerede dem også af og til. Pumperne havde sådan en motor med et bælte til sugningen,« forklarede han lystigt.

Han fortalte detaljeret, at han arbejdede på et apotek, der lejede brystpumper til ammende kvinder. Og så sad unge Chris Hemsworth ude i baglokalet og rensede de brugte med en tandbørste.

Da tiden for forhøret var gået, var Jimmy Fallon ikke overbevist. Men det var komiker Kumail Nanjiani

»Jeg tror, han taler sandt. Hvis ikke, er han jo psykopat,« lød det.

Og Chris Hemsworth bekræftede. Hans første job nogensinde var som brystpumperenser.