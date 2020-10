Fra et hjørnebord i en café og på sin trofaste bærbare sendte Perez Hilton sladder om alle de hotteste kendisser ud på en blog på internettet og skabte sig en kæmpe karriere.

Perez Hilton, hvis blogger-navn er et spil over megastjernen Paris Hiltons navn, er kendt verden over for sine slibrige detaljer om de mest berømte stjerner i Hollywood. Nu udgiver han bogen 'TMI: My life in scandal' med mange af detaljerne fra en interessant karriere.

Det er dog sikkert ikke alle, der vil hilse den nye udgivelse velkommen. Hen ad vejen har bloggeren nemlig også skaffet sig nogle fjender.

Eksempelvis lagde Hollywoodstjernen Mila Kunis i et interview i 2018 ikke skjul på, at hun mener, Perez Hilton er skyld i meget dårligt.

Her ses sangerinden Fergie sammen med Perez Hilton tilbage i 2007. Foto: TRACEY NEARMY Vis mere Her ses sangerinden Fergie sammen med Perez Hilton tilbage i 2007. Foto: TRACEY NEARMY

»For mig var han den første person, der skabte 'grimme' nyheder, som bogstaveligt talt bare spredte skidt. Det var bare ondsindet, og så tillod det mennesker at være onde,« lød det fra skuespillerinden i radioprogrammet Armchair Expert.

Og det er da heller ikke få historier, der har floreret på grund af Perez Hilton. Eksempelvis har internetstjernen, der selv er homoseksuel, fået mange klager for at have sat navne på folk, som han mente var homoseksuelle, inden de selv havde delt det med offentligheden.

Det gælder blandt andet sangeren Clay Aiken, som var med i American Idol i 2003.

Perez Hilton, der har det borgerlige navn Mario Armando Lavandeira Jr., var i sine tidlige dage en stor magtfaktor i sladderbranchen, og med mere end 8 millioner kliks om dagen skabte han en kæmpe succes fra bunden.

Jeg har tonsvis af fortrydelser

I dag undskylder bloggeren dog for nogle af sine metoder. I sin bog skriver han:

'Jeg har tonsvis af fortrydelser, især fordi jeg nu kan se, at jeg aldrig behøvede at være så ond og grusom.'

Hilton var blandt andet kendt for at tildele ondskabsfulde øgenavne til de kendte.

Rapper Chris Brown blev blandt andet kaldt 'Chris beat her down' med en slet skjult reference til hans overfald på ekskæresten Rihanna. Derudover hed stjerner som Beyoncé og Eminem henholdsvis Beowulf og Feminim på den ublu blog.

Her ses Perez Hilton i 2010 sammen med en voksfigur af Lady Gaga. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Her ses Perez Hilton i 2010 sammen med en voksfigur af Lady Gaga. Foto: GABRIEL BOUYS

Og en af de måske mere berømte fejder, han havde kørende, var med popstjernen Christina Aguilera, som han navngav Floptina (groft oversat til fiasko-tina, red.).

I sin nye bog siger Perez Hilton, at hetzen, han kørte imod Christina Aguilera, tog udgangspunkt i hans tætte venskab med Lady Gaga. Et venskab, der senere fik en abrupt slutning.

Alle de gange, som Lady Gaga brokkede sig over Christina Aguilera, fik Perez Hilton til at føle, han måtte tage sin stjernevenindes parti og skrive negativt om 'fjenden' på sin blog.

Den tidligere veninde nægter dog, at hun havde et horn i siden på Christina Aguilera. Det, på trods af at Hilton skriver i sin bog, at Lady Gaga mente, at Christina Aguilera stjal kreative løsninger fra hende.

Venskabet sluttede med et brag, da Perez Hilton interviewede Lady Gaga tilbage i 2011. Han siger, stjernen var så fuld, at det sagde klik, og hun stormede væk. Siden har der været kold luft imellem de to.

Perez Hilton, der nu er fyldt 42 år, siger, at han har været i branchen i 16 år og godt ved, at hans blog ikke er det seneste nye.

»Jeg forstår det godt. Jeg er 16 år inde i min karriere. Men hvor jeg måske ikke har det spritnye, som (TikTok-stjernen) Charli D'Amelio, som er 'it'-pigen i 2020, så jeg har meget mere at tilbyde. Jeg har et helt liv, som hun knap nok har levet endnu.«