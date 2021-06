Hun blev udvalgt ud af 400 ansøgere, da TV 2 i 1994 søgte en afløser for Line Baun Danielsen.

Tv-værten Anna Tranæs Didriksen følte dog altid, at hun havde lusket sig til stillingen. Nu føler hun dog, at hun har fundet sin helt rette hylde – i en helt anden branche.

»For mig har jeg nu verdens vigtigste job. Jeg føler mig mere legitim som lærer end som journalist, hvor jeg ikke havde uddannelsen. Jeg har ret til at være på skolen med min uddannelse. Som journalist luskede jeg mig ind ad bagdøren,« fortæller den tidligere så kendte tv-vært til TVSyd.

Den nye karriere er dog ikke helt fremmet for Anna Tranæs Didrisken. Inden hun søgte jobbet som tv-vært, havde hun nemlig uddannet sig til lærer.

Anna Tranæs Didriksen har sadlet om og er blevet lærer. Foto: Ernst van Norde Vis mere Anna Tranæs Didriksen har sadlet om og er blevet lærer. Foto: Ernst van Norde

Tranæs Didriksen, der oprindeligt kommer fra Silkeborg, tog som ung læreruddannelsen i Lyngby. Hun var færdiguddannet og nåede at arbejde på både en teknisk skole og en efterskole, inden hun ved et tilfælde blev trukket ind i journalistfaget af sin berømte morfar, B.T.s legendariske sportsjournalist Børge Munk Jensen.

Han tog hende med til et seksdagesløb, og det fik hendes øjne op for journalistikken. Og det førte til, at Anne Tranæs Didriksen – uden en journalistisk uddannelse – endte med at blive tv-vært.

Det var tilbage i juni 2010, at Anne Tranæs Didriksen meddelte, at hun stoppede på TV 2.

»Jeg har været på TV 2/Sporten i 16 år og fået lov til at prøve alt, hvad man kunne tænke sig at prøve. Men sportsdækningen har også ændret sig med mere livedækning, der ikke har gjort det nemmere at få familie og arbejdsliv til at hænge sammen. Jeg er 45 år, så hvis jeg skal prøve andre sider af mig selv, så er det nu,« fortalte hun dengang til TV 2.

Anna Tranæs Didriksen med sine børn dengang de var små i hjemmet ved Vejle. Foto: Ernst van Norde Vis mere Anna Tranæs Didriksen med sine børn dengang de var små i hjemmet ved Vejle. Foto: Ernst van Norde

Tv-værten var netop flyttet fra Vejle til et landsted på Djursland med sin mand og parrets tre børn. Og det var blandt anden den store afstand til arbejdet, der fik hende til at stoppe, fortalte hun.

Der gik dog kun tre måneder, før den kendte tv-vært havde fået et nyt job – nemlig hos TV 2 Østjylland.

»Det er et scoop for os. Hun brænder virkelig igennem på skærmen,« lød det fra stationens nyhedschef Nick Horup til Randers Amtavis.

Det samarbejde sluttede dog i 2018, da Anna Tranæs Didriksen fik beskeden om, at TV 2 Østjylland ønskede at ende samarbejdet, da man ønskede at fokusere mere på det digitale.

B.T.'s sportsredaktør Børge Munk Jensen ses her selskab med badmintonspilleren Svend Pri. Foto: Mogens Ladegaard Vis mere B.T.'s sportsredaktør Børge Munk Jensen ses her selskab med badmintonspilleren Svend Pri. Foto: Mogens Ladegaard

Det fik Anna Tranæs Didriksen, der dengang var 52 år, til at tænke over, hvad hun så skulle. Og så var det, at hun kom i tanke om sin gamle læreruddannelse, som hun ikke havde brugt i 25 år.

Hun fik et job som lærervikar på sine børns folkeskole, og selvom hun i begyndelsen var i tvivl om, hvorvidt hun stadig kunne magte børnene og finde ud af jobbet, så gik det over al forventning, og hun arbejder stadig på skolen, fortæller hun til TV2syd.

Hun har dog heller ikke helt sluppet tv. Blandt andet er hun lige nu aktuel med programmet ‘Anna på Dybt vand’ på TVSyd.