»Jeg har røget min sidste cigaret nogensinde.«

Anja Langerup kan virkelig mærke, at hendes liv er forandret. Hun deltog for nylig i Jan Hellesøes online hypnose-rygestop, og det var en god beslutning.

»Jan Hellesøe er guld værd!« forklarer hun til B.T.

For før hypnosen levede Anja Langerup et liv, hvor hun røg et større antal cigaretter hver dag. Men det skal være slut nu – takket være Jan Hellesøe.

Anja Langerup er helt stoppet med at ryge efter hypnosen. Vis mere Anja Langerup er helt stoppet med at ryge efter hypnosen.

»Før hypnosen røg jeg mellem 15 og 20 cigaretter om dagen. Jeg var i forvejen indstillet på, at jeg skulle stoppe med at ryge, men jeg kunne godt mærke, at jeg skulle have det der ekstra skub, for at det ville lykkes for mig.«

»Jeg røg min sidste cigaret, 10 minutter før jeg klikkede ind på livehypnosen med Jan Hellesøe, og da hypnosen var overstået, havde jeg det, som om livet med cigaretterne lå meget langt væk fra min virkelighed. Jeg var helt afslappet i kroppen og i mit sind, og det føltes, som om jeg var blevet genstartet.«

Selvom det ikke kan være helt nemt, har Anja Langerup ikke røget siden og har ingen trang til cigaretter overhovedet. Sådan skal det forblive, slår hun fast.

Og hun er ikke alene om at have det sådan. Også Helle Hvidbjerg Mikkelsen har oplevet en forskel.

»Jeg har røget i 40 år og har gjort det, siden jeg var 14 år. Hver dag har jeg røget mellem 20 og 25 cigaretter, men det er slut nu,« fortæller Helle Hvidbjerg Mikkelsen til B.T., efter at hun var med i den første hypnose-session.

»Jeg har flere gange haft et stort ønske om at stoppe med at ryge, og jeg har prøvet en gang at tage en kold tyrker før, hvor jeg troede, at jeg kunne være festryger, men det kunne jeg på ingen måde.«

Jan Hellesøe er manipulator og manden bag programserien 'Fuckr med dn hjrne', som kører på DR3. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Jan Hellesøe er manipulator og manden bag programserien 'Fuckr med dn hjrne', som kører på DR3. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Sammen med titusindvis af andre danskere var Helle Hvidbjerg Mikkelsen med, da Jan Hellesøe 10. april hypnotiserede folk til rygestop.

»Jeg troede slet ikke på, at det ville virke, i starten, og jeg var slet ikke motiveret til at være med, selvom det var en veninde, som havde spurgt, om jeg ville være med.«

»Men jeg må indrømme, at det gjorde det, og jeg tager alle mine ord i mig igen, for jeg er målløs. Da jeg vågnede op efter hypnosen, hvor jeg troede, at der kun var gået ti minutter, var der nærmere gået en time, og jeg skulle i seng. Inden jeg gik i seng, ville jeg lige prøve at se, om jeg kunne ryge. Men den smagte ikke særlig godt, og jeg tog kun to hvæs.«

Selvom det ifølge Helle Hvidbjerg Mikkelsen var en stor forandring, hænger hun desværre stadig lidt i rygevanerne.

»De smager stadigvæk ikke godt, og jeg hungrer som sådan ikke efter dem, men jeg ryger stadig to-fem cigaretter om dagen, så jeg skal være med til næste hypnose-session for at få bugt med de sidste smøger.«

Og alle de forskellige henvendelser er ikke gået Jan Hellesøes næse forbi.

»Jeg blev enormt rørt. Det er virkelig dejligt at se så mange positive kommentarer, for der er så mange af dem. Jeg havde regnet med, at der trods alt ville være nogle i den negative retning. Men der er kun kommet positiv energi ud af det.«

Heldigvis for Helle Hvidbjerg Mikkelsen er der ikke længe til næste hypnose-session. For Jan Hellesøe har meddelt, at runde to vil finde sted 22. april, hvor man igen kan forsøge at stoppe med at ryge.