Jan Hellesøe, hypnotisør og manipulator, kunne ses nytårsaften med showet 'Forført', hvor han optrådte med forskellige hypnosenumre på DR1.

En af de ting, han imponerede med, var at hive den 19-årige kvinde Nanna på scenen, og mens hun var i dyb hypnose, stak han nåle i armen på hende. Uden hun gav en lyd fra sig.

»Jeg synes, det er helt vildt spændende, det her med, at man i et eller andet omfang kan få smerte til at forsvinde,« forklarer manipulatoren til B.T. nytårsdag.

»Desuden er det også en måde at vise, at det hele ikke bare er skuespil.«

Jan Hellesøe fortæller, at han i 2015 forsøgte sig med – med stor succes – at hypnotisere en mand til at skyde og dræbe en anden. I hvert fald så tæt på, han kunne komme, uden det rent faktisk skete. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Jan Hellesøe fortæller, at han i 2015 forsøgte sig med – med stor succes – at hypnotisere en mand til at skyde og dræbe en anden. I hvert fald så tæt på, han kunne komme, uden det rent faktisk skete. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Jan Hellesøe siger, at han i starten bare trak folk op scenen og udførte nåleindgrebet, indtil hans ven og makker Klaus kom og tog fat i ham og påpegede, at det måske ikke var den bedste idé.

Derefter blev der indført en kontrakt, som vedkommende, der senere bliver hypnotiseret og får nålene i armen, skal skrive under på.

B.T. har stillet en række spørgsmål til hypnotisøren om, hvordan man egentlig kan stole på en mand, som har andre mennesker fuldstændigt i sin magt?

Hvordan kan man vide, at du ikke begynder at hypnotisere allerede der, hvor vedkommende skriver under på kontrakten?

»Jeg kan kun hypnotisere hende med de ord, som jeg siger der,« siger Hellesøe uden at forklare yderligere, hvordan det har afholdt ham fra at hypnotisere hende.

Når kameraer filmer i salen, ser det ud til, at der er flere, der har en stærk reaktion på hypnosesessionen med nålene. Har du nogensinde tænkt, det var for voldsomt?

»Ja, der er folk, der har kastet op, og efter man måtte tilkalde ambulancer ved mit show i Bremen Teater, måtte jeg gå ned bagefter og tænke over tingene,« lyder det fra Hellesøe, inden han uddyber:

»Men jeg synes, det er sådan en vigtig bid, og jeg vil også gerne vise, hvad hjernen kan. Her kan man se, at det ikke bare er en Oscar-vindende præstation.«

Men det er jo lavet som et show med fokus på underholdning. Hvis du ville vise noget videnskabeligt, kunne man så ikke have gjort det anderledes?

Jamen, det er helt klart et show, og det er også det, folk betaler penge for og forventer, når de kommer derind. Jeg holder også foredrag, hvor jeg fortæller mere om det videnskabelige aspekt.«

»Når folk kommer ind og ser mig i 'Forført', så vil jeg gerne have, at de kommer hele følelsesregisteret rundt. De må gerne grine og græde, blive både rørte og lidt skræmte. Det, synes jeg, er skidespændende, og så kan jeg godt lide at trykke på de knapper.«

Hvis du siger, at det egentlig kun er dig selv, der kan regulere den måde, du bruger dine evner, hvor langt tillader du så dig at gå?

»Jeg stopper der, hvor jeg bruger mine evner på en unfair måde. Hvor det bliver en ulige kamp,« siger Hellesøe og fortsætter:

»Du har jo også en magt over mig, og der vælger jeg jo også at stole på dig. Du kan jo også skrive artiklen på en bestemt måde.«

Men hvordan ved jeg, at du ikke har hypnotiseret mig til at skrive en positiv artikel?

»Når du siger sådan, så lyder det jo som om, at du vil skrive en negativ artikel.«

Det kan jeg godt høre, at det lød som om, men jeg vil nok kalde det en nysgerrig artikel.

Jan Hellesøe forklarer, at han i interviewet vælger sine ord med omhu, og forklarer det med, at hvis han nævner en lyserød elefant, vil det pludselig være umuligt ikke at tænke på netop det dyr i den farve.

Mens han forklarer om den lyserøde elefant, kan man høre ham knipse sine fingre i baggrunden.

Men der er jo også eksempler på folk i din branche, der har misbrugt deres evner. Hvad tænker du om det?

»Hvis man selv er maler, og hører om et andet eksempel med én, der maler grimt, så kan man jo ikke svare for den person. Jeg er ikke ude på at gøre nogen noget ondt. Desuden så er jeg altid meget taknemmelig, når folk kommer op på scenen, og det viser jeg, ligesom jeg aldrig gør grin eller udstiller folk,« siger Hellesøe og uddyber:

»Det har jeg slet ikke nogen interesse i. Så kunne jeg potentielt ødelægge en karriere, det har taget mig 25 år at bygge op.«

Bruger du nogle gange dine evner i din hverdag?

»Nogle gange bruger jeg det nok ubevidst, når jeg handler med mennesker eller lignende,« siger han med et grin.

Bruger du det også bevidst?

»Ja, det gør jeg nok også. Alle mennesker manipulerer, og det er ikke kun skidt. Et smil er jo også en form for manipulation, hvor man ønsker, den anden skal vide, at man har gode intentioner.«

Jan Hellesøe siger, at han aldrig har fået klager fra dem, der er blevet hypnotiseret i forbindelse med de indsatte nåle. Ligesom at han også giver sig tid til at forklare de involverede, hvordan de kan bruge deres karaktertræk.

De har nemlig alle det tilfælles, at de er stærkt hypnotiserbare, hvilket kun en lille del af befolkningen er.

B.T. har prøvet at få bekræftet, at der var tilkaldt ambulancer til et af showene i det københavnske teater Bremen Teater, men det har grundet coronanedlukning ikke været muligt.