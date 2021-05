En gammel video af Harrison Ford er dukket op til overfladen igen – og den har fået folk til at skraldgrine.

I videoen, der er fra 2013, ser man den i dag 78 år gamle Hollywoodstjerne sammen med den kendte, amerikanske tryllekunstner David Blaine.

De to står i et køkken, hvor David Blaine forsøger at snyde skuespilleren med et korttrick.

Og det gør han ret godt.

I hvert fald bliver Harrison Ford så overrasket og overvældet over tricket, at han udbryder:

'Get the fuck out of my house', som på dansk kan oversættes til noget nær: 'Skrid ud af mit hjem'.

Harrison Ford reacts to a card trick appropriately. pic.twitter.com/nynAjn0qcG — Jerry Saltz (@jerrysaltz) April 29, 2021

Ifølge News.com.au var det på TikTok, at den morsomme video startede med at gå viralt.

Siden er den blevet delt med stor ivrighed på både Facebook og Twitter, hvor folk i den grad finder skuespillerens reaktion morsom.

'Det kan godt være, jeg er i søvnunderskud, men Harrison Fords reaktion er det sjoveste, jeg har set i månedsvis,' skriver en bruger for eksempel.

'Harrison Ford vil altid være den sejeste. Så sjovt!,' skriver en anden.

Det er bestemt ikke enestående, at Harrison Ford får folk til at grine.

Den 78-årige skuespiller er kendt for at have en utrolig tør og til tider akavet humor, der til gengæld også yderst morsom samtidig.

Noget som for eksempel gjorde sig gældende så sent som i søndags, da han var på scenen for at præsentere prisen for 'Bedste Klipning' til årets Oscar-uddeling – en pris, der i øvrigt gik til danske Mikkel E.G. Nielsen.

Se Harrison Fords lidt akavede præsentation herunder:

"Why do we need the third cut to the eggs?"



Harrison Ford shares edit notes for one of his movies. Guess which film. https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/4oP676tDDm — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Og et par reaktioner til præsentationen herunder:

I love how no matter where Harrison Ford is, you can tell he doesn't want to be there — Sam Stryker (@sbstryker) April 26, 2021