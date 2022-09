Lyt til artiklen

'Ben Stiller ingen adgang!'

Ifølge flere internationale medier, heriblandt amerikanske CNN, annoncerede Ruslands Udenrigsministerium mandag sanktioner mod 25 nye amerikanere, der forbyder dem at komme ind i Rusland.

Adgangsforbuddet gælder alt fra medlemmer af Kongressen til erhvervsledere og kulturelle personligheder - og her finder man altså de to Hollywood-stjerner Ben Stiller og Sean Penn.

CNN skriver videre, at Ruslands Udenrigsministerium begrunder forbuddet med, at det er et modsvar til præsident Joe Bidens 'stadig voksende personlige sanktioner' mod russiske statsborgere.

Ben Stiller mødte Ukraines præsident den 20. juni i Kyiv. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Vis mere Ben Stiller mødte Ukraines præsident den 20. juni i Kyiv. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Både Ben Stiller og Sean Penn har offentlig givet udtryk for deres support til Ukraine og har begge mødtes med præsident Volodymyr Zelensky.

Ben Stiller var blandt andet i juni i Kyiv, hvor han udråbte den ukrainske præsident som 'sin helt', mens Sean Penn har oplevet krigen på nærmeste hånd, da han befandt sig i Ukraine, da Rusland invaderede landet tilbage i februar.

