»Alt det med mobning har også sat sig som enormt lavt selvværd. Og enormt lidt selvtillid. Jeg tror aldrig, jeg kan noget.«

Sådan siger danser og entertainer Silas Holst om effekten af den mangeårige mobning, han som barn oplevede i skolen. Det sker i Radio4-programmet 'Det sidste måltid'.

Han fortæller, at han hele tiden tænker på, om han keder dem, han snakker med – selv programmets vært, Lærke Kløvedal – frygter han at kede i løbet af udsendelsen.

»Derfor hader jeg også at tage til fødselsdage, bryllupper og sådan noget med bordplan med folk, jeg ikke kender, for så skal jeg smalltalke, og min hjerne går op overdrive og tænker, at jeg er nødt til at være excellent til at smalltalke, for folk kan ikke gå derfra og sige: 'Hold kæft, hvor er han kedelig ham Silas'. Det dur ikke.«

Han føler sig overbevist om, at han keder folk, når han snakker, og enten siger han for meget, eller så siger han for lidt, og han analyserer konstant, om folk kan lide ham.

»Den er der altid. Uanset, hvad jeg laver. Undtagen når jeg er hjemme ved mine børn, min kæreste og min familie. Så slapper jeg af.«

Det er ikke kun, når 39-årige Silas Holst, som efter sine mange års deltagelse i det populære program 'Vild med dans' er blevet et kendt navn, taler med andre, at han er bevidst om, hvordan han fremstår.

»Jeg tænker også på det, når jeg går på gaden, og det er til ekstremerne, at jeg må ikke se arrogant ud, jeg må ikke gå på en arrogant måde, for så tror folk, at jeg er arrogant, og det er jeg overhovedet ikke.«

»Jeg smiler altid sødt til alle, der smiler til mig, for folk må ikke tro, at jeg er sur på dem, jeg giver mig altid tid til en krammer og en snak, og det gør jeg også, fordi det er hyggeligt, og fordi jeg godt kan lide det, men jeg ved, at hver gang jeg går ud fra mit hjem, så er jeg på arbejde.«

Han ved godt, at der ikke er nogen, der forlanger alt dette af ham – kun ham selv.

»For jeg vil ikke have, at folk synes, jeg er fesen.«

Du kan høre hele afsnittet af 'Det sidste måltid' med Silas Holst her.