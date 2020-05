Man skulle ikke tro det, men der findes faktisk stadig folk i Danmark, der ikke aner, hvem Phillip Faber er. Herunder kan du møde en af dem.

35-årige Phillip Faber er blevet en vaskeægte corona-helt. Chefdirigenten for DR's pigekor har under coronakrisen hver morgen og hver fredag aften sunget og spillet for til stor fællessang.

Hans udsendelser er de mest sete i tv for tiden. DR's mediedirektør, Henriette Marienlund, har lovet, at succesen vil fortsætte, når krisen er ovre, og kun en enkelt talepædagog har turdet kritisere Phillip Faber offentligt - for at synge for korrekt.

B.T. har via analysebureauet YouGov spurgt danskerne om deres kendskab til Phillip Faber.

Phillip Faber, komponist og dirigent og tidligere barneskuespiller. Siden 2013 har han været chefdirigent for DR PigeKoret og siden 2016 kunstnerisk ansvarlig for Malko Dirigentskolen. For tiden kan opleves på DR TV hver morgen hvor han samler danskerne til morgensang. Foto: Bax Lindhardt

27 procent vidste allerede, hvem han var før coronakrisen, 45 procent kendte ham ikke. Overraskende nok er der her efter to måneders succesfuld fællessang stadig 27 procent af danskerne, der ikke ved, hvem Phillip Faber er.

Undersøgelsen viser, at Phillip Faber har slået mindst igennem blandt 30-44-årige mænd. B.T. har derfor fundet en repræsentant:

35-årige Mads Topp fra København, der til daglig blandt andet leverer testudstyr til sundhedsvæsnet, aner simpelthen ikke, hvem Phillip Faber er.

»Jeg kunne skyde på, at han var håndboldspiller, 'Paradise Hotel'-deltager eller direktør for et eller andet. Før du ringede, googlede jeg ham hurtigt og kunne se, at han er musiker,« lyder det fra Mads Topp, da B.T. har ham i telefonen.

Phillip Faber sidder hver dag ved sit klaver og spiller på DR1, og så synger danskerne med hjemme i stuerne. Det siger dig ingenting?

»Nej, det lyder, som om man skal se tv for at kunne se det?«

Ja, det har du måske ikke?

»Nej, vi har kun streamingtjenster. Flow-tv opgav vi for cirka 10 år siden for at spare penge, og så har jeg ikke haft brug for det siden.«

Tror du, du ville kunne genkende Phillip Faber, hvis han gik forbi dig på gaden?

Når du hører, at det er en stor succes med fællessang, så føler du ikke, at du er gået glip af noget?

»Nej, det gør jeg ikke, haha. Jeg betaler jo licens og har adgang til det, men det er alligevel ikke noget, jeg ville bruge tid på. Hvornår bliver det sendt?«

Fredag aften og om morgenen i hverdagene.

»Jeg arbejder i et firma, der blandt andet udvikler og fremstiller test til coronavirussen, så jeg har slet ikke haft tid i de her uger til at være hjemme og se det om morgenen. Hvis jeg havde tv, ville jeg nok også se noget andet om fredagen.«

Kan du huske, der var en børnefilm i 1990'erne, der hed 'Bølle-Bob'?

»Ja.«

Phillip Faber som Leslie i 'Bølle-Bob'. Foto: DANSK TEATERFORLAG

Der var Phillip Faber faktisk med.

»Okay... Jeg kan godt huske filmen. Det var en musical, ikke?«

Jo, præcis. Der spillede Phillip Faber en, der blev kaldt 'en ulækker fyr'...

»Okay... Jeg husker mest sangene, og så at der blev lavet en ny film senere, der hed noget med 'Smukke Sally'. Det er vist det.«

I er jo også 27 procent af danskerne, der stadig ikke ved, hvem han er, så du er ikke alene...

»Nej, haha. Og jeg kommer heller ikke til at undersøge det nærmere her bagefter, kan jeg godt afsløre. Måske hvis det kom på Spotify.«

Det ved man aldrig...

»Hvad synger de til fællessang? Er det danske klassikere? Børnesange?«

Det er en blanding af danske pophits, højskolesange og salmer.

»Ok, ja, ja. Hvis der er folk, der har tid til det, så lyder det da fornuftigt.«