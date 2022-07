Lyt til artiklen

Normalt ville de skille sig ud i mængden. Iført neonfarvede fjerboaer, hæklede cardigans og trompetbukser i skrappe farver ligner de ikke teenagepiger, som disse er flest.

Men på vej ud af Royal Arena søndag aften fandt hundredvis af teenagepiger fællesskab i hinanden.

Efter halvanden times frygt, usikkerhed og fællessang blev de endelig lukket ud af arenaen til nyheden om, at tre mennesker var erklæret døde og yderligere fire var hårdt sårede efter et masseskyderi i Field's få hundrede meter væk.

Lykkelige for at have overlevet. Men også skamfuldt skuffede over ikke at få lov at opleve den mand, som havde fået dem til at kaste fjerboaen over skuldrene søndag aften.

Maria Enevoldsen krammer sin datter Ida Enevoldsen foran Field's i København. Maria og Ida skulle have været til Harry Styles-koncert og var i parkeringskælderen under Field's, da skyderiet gik i gang. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Maria Enevoldsen krammer sin datter Ida Enevoldsen foran Field's i København. Maria og Ida skulle have været til Harry Styles-koncert og var i parkeringskælderen under Field's, da skyderiet gik i gang. Foto: Mads Claus Rasmussen

For 28-årige Harry Styles er ikke bare musiker. Han er kunstner, stilikon og repræsentant for en generation, der er mere opmærksomme på køn og identitet end nogensinde før. Og skrev historie, da han som den første mand nogensinde var alene på forsiden af Vogue.

Armbevægelserne var ikke store i den forholdsvis lille by Reddich, hvor Harry Styles voksede op. Men det blev de, da han som 16-årig mødte op til audition på britisk 'X Factor'.

Han blev vraget. Og det var måske meget godt. For da han endte i den sammensatte gruppe One Direction med fire andre droppede deltagere, tog det fart.

Gruppen fik kun en tredjeplads i 'X Factor', men endte med at blive det bedst sælgende boyband nogensinde, vandt bunkevis af priser og solgte mere end 70 millioner album. Indtil de brød op i 2015.

De var kun teenagedrenge, da Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson og Harry Styles blev verdens bedst sælgende boyband som One Direction. En 16-årig Harry Styles ses yderst til højre. Foto: Charles Sykes Vis mere De var kun teenagedrenge, da Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson og Harry Styles blev verdens bedst sælgende boyband som One Direction. En 16-årig Harry Styles ses yderst til højre. Foto: Charles Sykes

Flere af medlemmerne fik succesfulde solokarrierer efterfølgende. Men særligt Harry Styles gjorde sig bemærket, da han i 2017 udgav 'Sign of the Times'.

Ikke bare de trofaste teenagepiger lyttede til pladen, men også granvoksne mænd og internationale anmeldere, som ikke tøvede med at sammenligne den 23-årige mand med David Bowie.

Lige som 80er-ikonet gik også Harry Styles til filmen, da han blev tilbudt en rolle i krigsfilmen 'Dunkirk', fordi instruktør Christopher Nolan var fascineret af hans ansigt, som han syntes 'så gammeldags ud'.

Siden er yderligere fire film blevet føjet til cv'et. Det samme er sammenligninger med ikoner som Elvis Presley og ikke mindst John Lennon.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af @harrystyles

For også med sin påklædning og flydende kønsidentitet har den 28-årige brite markeret sig. Siden One Direction-tiden har han eksperimenteret med sin stil og er både blevet set med feminine smykker, kjoler og makeup.

Altid smagfuldt. Ofte diskret. Og aldrig som en bevidst provokation.

Heller ikke, da han i 2020 som den første mand nogensinde fik en soloforside på modemagasinet Vogue, hvor han var iført lys blondekjole, blazer og med en maskulin James Dean-frisure.

Herudover har han skabt skønhedsbrandet Pleasing, der sælger produkter, som kan bruges af alle køn. Lige som han ikke-ironisk har gjort både strik, hæklerier og fjerboaer cool igen.

Harry Styles er flere gange blevet set med en fjerboa. Og det har hans fans taget til sig. Vis mere Harry Styles er flere gange blevet set med en fjerboa. Og det har hans fans taget til sig.

Men det var musikken, der bragte ham til Royal Arena søndag aften som en del af hans 'Love on Tour'-koncertturné. Efter at være blevet udskudt flere gange på grund af coronapandemien, skulle 'Watermelon Sugar'-sangeren endelig indtage scenen klokken 20.

Men klokken 17.36 modtog Københavns Politi anmeldelser om skyderi i shoppingcentret Field's få hundrede meter væk.

»Mit hold og jeg beder for alle involverede i skyderiet i det københavnske storcenter. Jeg er i chok. Kærligst, H,« skrev Harry Styles på Snapchat, mens politiet fortsat forsøgte at få overblik over situationen.

Inden koncerten havde mange af de fjerboaklædte fans været i Field's for at spise. Og flere har fortalt, hvordan de måtte flygte, da de pludselig hørte skud runge i storcentrets gange.

Foreløbig er en 17-årig ansat i centrets biograf identificeret som en af de omkomne. Herudover er endnu en 17-årig samt en 47-årig mand blevet dræbt. Om nogen af disse var handlende eller på vej til koncert er endnu uvist.

»Mit hjerte er knust sammen med befolkningen i København. Jeg elsker den her by. Folkene er så varme og fulde af kærlighed. Jeg er knust på vegne af ofrene, deres familier og alle, der lider. Jeg er ked af, vi ikke kunne være sammen. Vær søde at passe på hinanden,« skriver han på Twitter.

Efter at være blevet udskudt flere gange søndag aften, blev koncerten til sidst aflyst. Om der kommer en ny koncert er endnu uvist, lige som det ikke er meldt ud, om de mange fans får refunderet deres billetter.