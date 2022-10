Lyt til artiklen

Onsdag udskrev statsminister Mette Frederiksen folketingsvalg, så danskerne skal første november til stemmeurnerne for at sætte deres kryds.

Men først skal politikerne kæmpe om vælgernes gunst, og der er mange ønsker til, hvad de næste fire ugers valgkamp kommer til at handle om.

Det stod ikke mindst klart, da B.T. på valgudskrivelsesdagen talte med de kendte på den røde løber til premieren på Anders W. Berthelsens film 'Lykkelige omstændigheder', hvilket du kan se i videoen øverst i artiklen.

»For det første kunne det være enormt rart, at de ikke gentog sig selv, så vi skal høre det samme de næste fire uger, fordi det er allerede startet nu, og de siger jo det samme alle sammen,« lød det fra skuespiller Paprika Steen.

Hun efterlyser ikke mindst, at hendes felt kunne få lidt tiltrængt opmærksomhed.

»Klima, unge og psykiatrien. Det er de tre vigtigste ting for mig. Og så selvfølgelig kultur, som ingen af dem har nævnt noget som helst endnu.«

Skuespiller og komiker Martin Høgsted kunne på samme måde også godt tænke sig først at se nogle ændringer i politikernes adfærd.

»Hvis der bare var nogen, der gad at tænke længere end fire år, så gad jeg godt, at det var det, det handlede om!« forklarede komikeren.

For han efterspørger langsigtede løsninger, som han mener, udviklingen i det politiske system har bremset.

»Jeg synes, hele Europa faktisk er præget af en populisme, som er rigtig klam og er gledet ud i mainstreampartierne. Det her med at man skal give løfter og love, at man kan ændre ting på fire år, som man jo ikke kan, det ved vi jo alle sammen, det synes jeg er rigtig ærgerligt, at det er blevet en forudsætning for, at man kan få stemmer.«

For skuespiller og instruktør Anders W. Berthelsen er svaret ganske kort, når spørgsmålet er, hvad folketingsvalget bør handle om:

»Samarbejde – for at få styr på det hele,« lød det fra den nypremierede instruktør.