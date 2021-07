»Det er vanvid.«

Sådan lyder det fra Huxi Bach i et opslag på Instagram.

Vanviddet, som den 43-årige komiker hentyder til, er det faktum, at han skal optræde i Kildeparken i Aalborg på lørdag klokken 20.

Det vil sige lige efter, at Danmark har spillet EM-kvartfinale mod Tjekkiet.

»Det betyder, at folk enten er fuldstændige euforiske, når jeg går på scenen, hvilket ingen kan matche,« siger Huxi Bach om den uheldige timing og fortsætter:

»Eller også er folk fuldstændigt knuste, fordi de har fået deres drømme og hjerter bristet.«

Huxi Bach. Foto: Asger Ladefoged

Huxi Bach er dog ikke den eneste kendis, der kan se frem til ufokuserede tilskuere.

Cirkusrevyen skal nemlig fuldføre hele to forestillinger på lørdag – klokken henholdsvis 18, som er kampstarttidspunktet, og klokken 21.

Det betyder, at skuespillerne både går glip af kampen, og at de højst sandsynligt får et enten meget fordrukkent eller ulykkeligt publikum.

»Sådan er vilkårene, når man har det arbejde, vi har,« lyder det fra Ulf Pilgaard, der er i fuld gang med sin sidste omgang af revyen.

Ulf Pilgaard. Foto: Søren Bidstrup

Han påpeger, at de også optrådte i lørdags, da Danmark slog Wales i ottendedelsfinalen.

»Da jeg gik ind på scenen udklædt som Dronningen i slutningen af forestillingen, lød der pludselig et brøl fra publikum, og så var det, fordi vi scorede vores fjerde mål,« siger den 80-årige skuespiller.

Han frygter hverken, at publikum vil blive væk fra forestillingerne den kommende lørdag for at se fodbold i stedet, eller at deres humør vil ødelægge forestillingerne, såfremt Danmark skulle gå hen at tabe.

»Vi kan kun håbe, at det gentager sig med en sejr, og ellers må tilskuerne jo bare nøjes med at nyde monologen i stedet. Det skal de nok kunne, for den er virkelig god.«

Skuespilleren Niels Olsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Heller ikke skuespilleren Niels Olsen er bange for, at landskampen vil ødelægge deres forestillinger.

Han er mest bare ærgerlig over, at de selv går glip af kampen.

»Vi har heldigvis et lille tv ude bagved, så vi kan følge med, men det er da lidt ærgerlig timing,« griner han.

Han påpeger dog, at det var en stor oplevelse at optræde, da Danmark slog Wales.

»Kampene vises på storskærm lige ved siden af, så der lød kæmpe brøl, når Danmark scorede, og i pausen begyndte publikum at synge 'Vi er røde, vi er hvide', så det var da meget specielt.«

Ligesom Ulf Pilgaard frygter Niels Olsen ikke reaktionerne, såfremt Danmark skulle gå hen at tabe.

»Som mange allerede har sagt tidligere, så har vi lidt vundet EM allerede, fordi Christian Eriksen formåede at komme sig ovenpå den omgang, så jeg tror ikke, det bliver et problem.«

Også bandet Folkeklubben skal optræde lørdag aften, men de har simpelthen formået at løse problemet, fortæller forsanger Kjartan Arngrim.

Kjartan Arngrim, forsanger i Folkeklubben. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

De har nemlig besluttet sig for at sætte en storskærm op på scenen og vise kampen – helt til slutfløjt – før de begynder at spille i Indelukket i Silkeborg.

»På den måde har vi formået at forene de to ting, så det faktisk bliver en hel ideel aften, da vi så heller ikke selv går glip af kampen,« griner han.

Ifølge Kjartan Arngrim er bandet i forvejen ellevilde over at komme ud og optræde igen efter halvandet års coronapause, og at de nu kan kombinere det med en dansk EM-kamp, gør det kun endnu federe.

De er sågar fortrøstningsfulde omkring det scenarie, at Danmark kan gå hen at tabe, og at det dermed vil være et nedslået publikum, de skal spille for.

»Det vil jo i så fald være der, vi finder ud af, hvor god vores musik egentlig er,« siger forsangeren og fortsætter:

»Kan den hele en såret nation?«