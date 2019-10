Huxi Bach er en sjov mand, men en enkelt gang gik det galt.

Han er i øjeblikket aktuel som vært for satireprogrammet 'Ugen plus det løse' på DR1, hvor han fik fortalt en joke, han fortryder i dag.

»Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor helvede vi ikke opdagede det inden,« siger han i et interview med Politiken.

I programmet forsøger de at lave lidt sjov med aktuelle historier og de mennesker, der er involveret.

Ud over sit virke som tv-vært har Huxi Bach også underholdt en del med sjove anekdoter og sin guitar. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Ud over sit virke som tv-vært har Huxi Bach også underholdt en del med sjove anekdoter og sin guitar. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Der havde været en historie om, at nogle russere havde plantet et russisk flag under Nordpolen. Det havde de gjort ved hjælp af en ubåd.

»Så siger jeg så, at vi må have lært, at man skal være forsigtig, hvis der kommer en mand med en ubåd,« fortæller den 41-årige vært.

Han er ked af den måde, han fik formuleret joken, der på en uheldig måde refererede til mordet på Kim Wall.

Det lød nemlig, som om han påstår, at skylden ligger hos dem, der kravler ned i ubåden.

Meningen var at lave en reference, der skulle ramme Peter Madsen, men i stedet ender den med at henvise til, at Kim Wall satte et eksempel, der ikke skal efterleves.

Det var på ingen måde meningen, understreger han.

Det affødte blandt andet reaktioner fra folk på Facebook og hans kone derhjemme.

I begge tilfælde lagde han sig fladt ned. Det var noget 'frygteligt lort' at sige, medgiver han.