Sidste år blev den irske sanger Shane MacGowan diagnosticeret med akut hjernebetændelse.

Nu har hans hustru – som han blev gift med i Danmark – delt et nyt billede af ham, hvor han ses ligge i en hospitalsseng.

»Jeg vil bare gerne sige en kæmpe tak til alle, der har sendt beskeder til mig og Shane MacGowan,« skriver hustruen, Victoria Mary Clarke, i et opslag på det sociale medie X, hvor hun også har delt billedet:

»Kærlighed og tanker til alle, der kæmper lige nu. Hold ud,« skriver hun videre.

I just wanted to say a massive thanks to everyone who has been messaging me and @ShaneMacGowan and thank you @spiderstacy and Terry Woods for coming to visit him love and prayers for everyone who is struggling right now hang in there! pic.twitter.com/9OrUdgPxEd — @victoriamary (@Victoriamary) November 14, 2023

Den 65-årige Shane MacGowan er især kendt for at være forsanger i det irsk/britiske band The Pogues, som blandt andet står bag sangene 'Fairytale Of New York' og 'The Irish Rover'.

Førstnævnte er et julehit, der blev skabt sammen med den irske sangerinde Kirsty MacColl, og det er ifølge The Independent en af de mest populære festsange i Storbritannien og Irland.

Det formodes ifølge Sky News, at sangeren har ligget på intensivafdelingen de seneste par måneder, og på det seneste billede kan man se, hvordan han får hjælp fra et respiratorisk apparat.

Sidste år blev han diagnosticeret med akut hjernebetændelse, der er en alvorlig tilstand, som kan være livstruende og kræver akut behandling på hospitalet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Victoria Mary Clarke Angels (@victoriamaryclarke)

I et opslag på Instagram for fem dage siden satte 57-årige Victoria Mary Clarke, som har været sammen med sangeren i flere årtier, ord på frygten for at miste ham:

»Kærlighed er det smukkeste og mest kraftfulde, vi kan opleve som mennesker, men kærlighed kan også føles smertefuld, især hvis du er bange for at miste en person eller noget andet, du elsker,« skrev hun og tilføjer:

»Nogle gange, når du elsker meget dybt, vil du opleve at stå over for skræmmende frygt for tab, der kan føles så stor og ødelæggende, at du ikke ved, hvordan du kan overleve dem, og du kan ikke forestille dig et liv uden den person, du elsker.«

»Det er i disse øjeblikke, hvor du stirrer ned i afgrunden, at du har mulighed for at udvide din bevidsthed ud over sindets begrænsninger.«

Arkivfoto af Shane MacGowan i 2014. Foto: Leon Neal/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Shane MacGowan i 2014. Foto: Leon Neal/AFP/Ritzau Scanpix

MacGowan har ifølge The Independent siddet i kørestol siden 2015, efter at han brækkede bækkenet ved et fald, da han forlod et studie i Dublin.

Efter at MacGowan i årevis har kæmpet med afhængighed af stoffer og alkohol, fortalte Victoria Mary Clarke i 2016, at han var ædru 'for første gang i årevis'.

Parret blev ifølge Sky News gift i 2018 på Københavns Rådhus efter mere end 32 år sammen.