Valdemar Montana tog seerne med storm, da han i 2016 medvirkede i DR-programmet Drengene på kanten.

Og flere af lytterne i B.T.-podcasten Helt væk med Hemmingsen har været nysgerrige efter at høre, hvad han laver i dag.

»Efter jeg så, der ikke var en eneste mønt i at lave tv, tænkte jeg. Fuck det, jeg tager en HF,« siger han i podcasten, hvor den undersøgende journalist Morten Spiegelhauer er ugens gæst.

Valdemar Montana er rimelig hemmelighedsfuld omkring sit nye job, men han fortæller dog, at han tjener 32.000 kroner om måneden.

»Jeg går rundt og undersøger nogle ting og holder styr på skidtet,« siger han.

Han kan dog afsløre, at han skal være med i et TV3-program.

»Jeg har lige fået et tilbud, jeg ikke kunne afslå. Jeg er en fyr, der kan lide at dyste og kæmpe,« siger han om programmet, som han ikke må navngive.

Hvorvidt det er sidste gang, man kan opleve ham i fjernsynet er et godt spørgsmål, som er afhængig af økonomi.

Morten Spiegelhauer er gæst i denne uges afsnit af B.T.-podcasten Helt væk med Hemmingsen.

»Jeg tror, det er det sidste program, jeg laver. Medmindre der kommer lidt mere mønt i spil, og det er lige så spændende, som det jeg lige er blevet castet i.«

