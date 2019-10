Forleden kunne Thomas Skov fejre et særligt jubilæum.

I disse dage er det nemlig ti år siden, at han, som Anders Lund Madsens praktikant i tv-programmet 'Det nye talkshow' på DR1 sneg sig ind i studiet til TV2's 'Vild med dans' og med et særligt skilt, fik skabt en masse ballade.

Den dengang knap så kendte Thomas Skov havde nemlig medbragt et særligt stykke pap, hvorpå der stod 'Juhuu Lisa Lents, du gør mig våd'.

Han havde fået plads lige bag dommerbordet, så da Lisa Lents og hendes dansepartner Michael Olesen skulle have point af dommerne, var Thomas Skovs skilt perfekt placeret i forhold til at nå ud til alle seerne.

Thomas Skov fulgtes til DMA med Anders Hemmingsen.

»Mange vil sige: 'Har du lavet noget siden?' Nej, ikke rigtigt. Men det var en stor dag,« lyder det i dag fra Thomas Skov, da B.T. møder ham til Danish Music Awards torsdag aften.

Det lille skilte-stunt skabte masser af overskrifter dengang i 2009, og han tænker i dag, at det måske var med til at kickstarte hans karriere som et 'kendt' navn herhjemme.

»Det har måske skabt min karriere faktisk. I og med at folk stadig kan huske det.«

Adspurgt om TV2 reelt blev sure på ham dengang, lyder svaret:

»Jeg kan sige det sådan, at jeg aldrig er blevet spurgt, om jeg vil være med i 'Vild med dans'. Og når man ser listen, så kunne det godt have været min tur. Så det må være fordi, de er sure,« lyder det med Thomas Skovs velkendte underspillede humor.

Han overvejer ofte at lave et nyt stunt, men synes alligevel, at det hører en anden tid til.

»Jeg tænker, de godt kunne have brug for at der skete noget anderledes engang imellem. Men nu må andre kræfter træde til. Man skal ikke gentage en succes for mange gange.«

