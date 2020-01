Singletilværelsen er slut for 'Robinson'-Sasha.

Selvom Sasha Louise Spranges deltagelse i ‘Robinson Ekspeditionen’ i efteråret 2018 var en kort fornøjelse, fik hun alligevel gjort et særligt indtryk på seerne.

Den smukke blondine afslørede nemlig i programmet, at hun var født som dreng og officielt hed Christian indtil for cirka otte år siden, hvor hun tog beslutningen om at begynde sit kønsskifte.

Da ‘Robinson’ efterfølgende løb over skærmen, væltede det ind med henvendelser fra håbefulde bejlere, og en af dem var Nicolai, som Sasha fandt sammen med for et år siden.

Nogle måneder gjorde Sasha dog en ende på forholdet, da hun kom frem til, at hun havde brug for at fokusere på sig selv.

Men nu lader det til, at Sasha endnu en gang er klar til kærligheden. Overfor Realityportalen afslører hun nemlig, at hun er begyndt at ‘kæreste lidt rundt’ med en fyr, som er blevet interesseret i hende, efter han havde læst om ‘Robinson’-baben i medierne.

»Jeg kan ikke sige så meget, da jeg skal beskytte hans identitet. Vi sås lidt til Reality Awards, men vi prøvede at holde det lidt hemmeligt for de andre. Han har meget kørende for sig med sin forretning, og jeg har mit at se til, da jeg lige har startet mit eget mediebureau op,« forklarer Sasha og fortsætter:

»Vi lever hvert vores liv, men kan også mærke at vi er meget tiltrukket af hinanden. Han minder lidt om Liam Hemsworth. Han er mega sød, og så må vi se hvad det kan føre med sig med tiden.«

Går stille med dørene

Sasha og hendes nye flamme har set hinanden on/off, siden de mødte hinanden til en julefrokost i december. Til at begynde med så de to hinanden som “friends with benefits”, fortæller hun, men det er vist ved at udvikle sig til lidt mere.

»Vi kærester lidt med hinanden for tiden, og jeg ved ikke helt, hvem som er kommet ud med historien eller sagt noget omkring os til andre. Han og jeg er meget påpasselige med, hvem vi deler vores oplevelser med, da mange pludselig vil ødelægge det for os. Jeg vil gerne gå lidt stille med dørene – derfor giver jeg heller ikke hans navn ud eller noget,« fortæller Sasha og tilføjer:

»Han er meget ude at rejse, men når han endelig er i DK ses vi så meget som muligt. Det er stadig ret nyt, så vi må se hvad det fører med sig med tiden.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk