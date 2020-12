For 20 år siden, før børne-MGP overtog markedet, var det populært med pigegrupper i Danmark. Creamy åbnede ballet, og i kølvandet opstod pigeduoen Small Talk, hvor 14-årige Tine og 12-årge Mille hittede med opdaterede versioner af gamle grandprixhit.

»Det første år var helt vildt crazy. Jeg kan huske, at dagen efter, at vores første tv-reklame var blevet vist om aftenen, blev vi genkendt overalt,« fortæller Tine Trærup Drevsholt, der i dag er 34 år og for længst har lagt musikken bag sig.

B.T. har talt med de to tidligere børnestjerner om tiden som Small Talk. Tine bor i dag i Aalborg, er gift og har en datter på to. Mille Lykke Andersen er i dag 32 år og er flyttet til London, hvor hun bor med sin musiker-kæreste.

Hvor meget fylder Small Talk i jeres liv i dag?

Mille:

»I dag er det primært en sjov historie, jeg fortæller mine venner. Engang gik det op for en af mine danske venner, hvem jeg var, ved en julefrokost i London. Han sprang ud af stolen, og helt rød i hovedet ringede han til sin mor og sin forlovede, mens han var helt oppe at køre. Det viste sig, at han havde haft en plakat af mig på sit barndomsværelse og havde svoret, at han ville gifte sig med mig en dag. Jeg sang selvfølgelig til hans bryllup.«

Tine:

»Det er meget sjældent, at nogen kommenterer på det. Der var lige den anden dag, hvor jeg skrev en autograf for første gang i mange år, fordi en praktikant på vores kontor, som var 10 år yngre, kunne huske det. Det var lidt sjovt.«

Hvad var jeres forhold til Creamy? Mille:

»Vi kommer jo alle sammen fra Aalborg. Vi havde egentlig ikke så meget at gøre med hinanden. Jeg tror, vi mødtes tilfældeligt på en færge engang, hvor vi begge var på vej til forskellige arrangementer. Senere begyndte jeg at gå i samme kirke-kredse, som dem, men kender dem kun perifert.« Tine:

»De kom jo lidt før os. Vi stødte på dem nogle gange, og ellers er jeg da blevet spurgt, om jeg ikke er en af dem fra Creamy, haha.«

Hvordan husker I i dag tilbage på tiden som Small Talk?

Mille:

»Jeg ved, at mange unge børnestjerner ikke var så heldige, men jeg føler, at Tine og jeg blev taget rigtig godt hånd om. Jeg tror, det mest surrealistiske var, at jeg var på lejrskole med min klasse, da jeg pludselig skulle tage en beslutning, om jeg havde lyst til at være med, og vupti lidt over en måned senere var et album i butikken og en guld- og platinplade og en nominering til en Danish Music Awards i hus.«

Tine:

»Vi var begge først med i en pigegruppe, der hed Pretty Pink, som var et lidt mindre projekt. Da Mille og jeg så blev kontaktet af Sony Music, var det lidt ambivalent at hoppe fra det andet, men det var meget svært at sige nej til Small Talk, hvor der virkelig var fart på det første år.«

Hvornår ebbede det ud?

Tine:

»Da jeg blev 16-17 år, sagde vi stop. Til sidst følte vi os måske lidt for gamle til at hoppe rundt og synge de samme sange. Vi udgav tre cd'er på halvandet år, så selv om det var sjovt, var det også en ret intens periode.«

Hvorfor flyttede du til London, Mille?

»Jeg følte, at jeg kunne bruge et sted med lidt højere til loftet, og det var billigt at flyve hjem til mor, haha. Jeg havde altid en fornemmelse af, at noget af det mest stødende og provokerende, jeg kunne udsætte folk for, var, hvis jeg fortalte dem, at jeg faktisk var en praktiserende kristen, der gik i kirke. Hvorfor det er så tabubelagt i Danmark, er måske en anden debat, men jeg syntes, det var befriende ikke at skulle være i konstant forsvarsposition.«

Fortsatte I med musikken bagefter? Mille:

»Ja, jeg har aldrig givet slip på musikken. Jeg elskede hele Small Talk oplevelsen, men jeg tror, på en lidt bagvendt måde, at det var rigtig godt for mig personligt at opleve berømmelse så tidligt. Det var en vidunderlig oplevelse fra start til slut, men det gik også op for mig, at jeg faktisk ikke havde lyst til at leve et voksenliv i spotlys. Jeg elskede alt, der havde med Small Talk at gøre, men havde nok problemer med at bygge bro til det mere 'almindelige liv', fordi min oplevelse var, at folk altid var utrolig forudindtagede.« Tine:

»Jeg har ikke rigtig dyrket musikken siden ud over at synge lidt kor i fritiden.«

Hvad laver I i dag?

Tine:

»Jeg har arbejdet i et reklamebureau og blev så selvstændig tekstforfatter for fem år siden.«

Mille:

»Sidste år blev jeg diagnosticeret med en kronisk træthedssygdom og måtte sætte min uddannelse i teologi of music på pause. Det har været en meget omvæltende periode, fordi jeg har brugt rigtig meget af min tid på at sove eller være syg eller i smerter. Jeg er dog i bedring og arbejder på en hyggelig, lille pub, mens jeg kommer mig nok til at kunne komme tilbage på universitetet. Musikken fylder stadig rigtig meget. Jeg synger i min kirke, hvor jeg har haft mulighed for at synge steder som i Wembley Arena og Emirates Stadion. Min kæreste er lydtekniker og musiker, så vi får også lavet en masse musik.«

Har I nogensinde tænkt på at gendanne Small Talk?

Mille:

»Nej, men jeg kan faktisk stadig huske alle vores koreografier, haha.«

Tine:

»Nej, det har vi ikke snakket om. Det er jo nogle helt specielle oplevelser, som vi kun deler med hinanden. Da Mille flyttede til London, gled vi naturligt fra hinanden, men vi skriver stadig lidt sammen på Facebook og Instagram og følger med i hinandens liv på den måde.«

