Tilbage i efteråret 2009, da danskerne fulgte med i anden sæson af 'Forbrydelsen', og tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen netop var tiltrådt som generalsekretær for Nato, fik Danmark samtidig et nyt børne- og ungdomsidol.

13-årige Pelle Blarke fra Aalborg, der gik under navnet Pelle B, kom, så og sejrede i MGP med sangen 'Kun min' og sendte ham ud på en længere danmarksturné, hvor han blandt andet optrådte for 25.000 mennesker i Legoland.

»Året efter jeg vandt, blev MGP aflyst, så jobsene blev bare ved med at komme. På et tidspunkt ville pigen Freja, som jeg optrådte med, ikke være med længere, men så skiftede vi hende bare ud med en anden og sagde til publikum, at Freja havde fået farvet hår. Det var en sjov tid,« husker Pelle Blarke i dag tilbage på de glade MGP-dage, hvor der virkelig var fart på.

»Det stiger jo helt klart en til hovedet. Ens spejlbillede bliver lige lidt sejere, end alle andre ser det,« fortæller han med et grin.

Han nåede at udgive et MGP-vinderalbum, ligesom han i løbet af årene har forsøgt sig med en række 'voksensingler', der blandt andet gav opvarminigsjob for etablerede stjerner som Christopher og Medina, men til sidst blev det også hverdag igen.

»Til sidst blev musikken hverken streamet eller spillet i radioen. Jeg betaler stadig husleje i et lille kælderstudie, men jeg er ikke en del af musikbranchen længere,« fortæller Pelle Blarke, der blandt andet også nåede at være tourmanager for Jokeren.

I dag er han 25 år og bor på Vesterbro i København. For lidt over tre år siden blev han ansat i en deltidsstilling hos madudbringningsfirmaet Wolt, hvor han for tiden arbejder som teamleder for deres supportafdeling.

»Det er sjovt. Når jeg i dag skal ansætte folk, og de er omkring årgang 1998-2000, så er den sikker hver gang, at de i slutningen af interviewet lige skal høre, om jeg har været med i MGP. Det er ikke så tit, jeg er ude og spille længere, men i år var jeg faktisk i Bergen i Norge og spille til et bryllup for en norsk kvinde og en dansk mand. Kvinden havde set Pelle B for 11 år siden og var blevet forelsket i det show og den sang og ville gerne have, den blev spillet til hendes bryllup.«

Adspurgt om han ikke længere drømmer om at udgive ny musik, lyder svaret:

»Jeg har haft mit kindkysseri og været på Crazy Daisy-turné med Frederik Fetterlein. I dag vil jeg hellere se Wolt blive bygget op.«

