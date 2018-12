Der er sket en hel del, siden Mette Væver medvirkede i 'Paradise Hotel'.

Tilbage i 2011 i ‘Paradise Hotel’ sæson syv stiftede vi bekendtskab med Mette Væver. Sidenhen har hun byttet fest og farver ud med et mere roligt liv som alenemor i Skive.

Nu er der dog nyt på både boligfront og kærlighedsliv for den i dag 32-årige Mette:

»Jeg har det rigtig godt. Jeg arbejder i hjemmeplejen som udekørende, hvilket jeg er utrolig glad for, og Lionel er startet i skole. Det er slet ikke til at forstå, at min lille elskede dreng nu er skolebarn. Men han klarer det så godt, og jeg er virkelig stolt af ham. Vi er lige nu igang med at flytte fra vores hus i Skive til et hus i Vinde, da det er tættere på Lionels skolekammerater, så der er meget flytterod herhjemme på nuværende tidspunkt,« forklarer Mette til Realityportalen.dk.

»Jeg har ikke så travlt med kærligheden, men jeg har fundet en sød fyr. Så vi tager det stille og roligt,« afslører hun.

Se billeder af Mette, som hun ser ud i dag, nedenfor:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.