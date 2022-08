Lyt til artiklen

Lykken er vendt for Michael Lundberg.

Sidste år blev den 37-årige lærer fra Langeland i DR's populære matchmaking-program 'Gift ved første blik' gift med Pernille Lundsgaard fra Horsens.

Det blev aldrig nogen succes for parret, der valgte at blive skilt efter fem uger, men nu har Michael Lundberg altså fundet kærligheden.

Torsdag har DR premiere på en ny sæson af 'Gift ved første blik', og da B.T. spørger Michael Lundberg, om der er sket noget større i hans liv, siden han sidste år var med i programmet, lyder det:

Michael og Pernille i 'Gift ved første blik'. Foto: DR Vis mere Michael og Pernille i 'Gift ved første blik'. Foto: DR

»Jeg er ikke flyttet eller har skiftet job siden, men jeg har fundet en kæreste.«

Han fortæller videre, at hun hedder Lene, er fra Aalborg, og at de ikke bor sammen endnu, men at de for tiden leder efter et sted, som giver mening for dem begge.

»Hun fandt mig på Se og Hør. Hun læste, at flotte damer skrev til mig på Instagram. Så skrev hun til mig - dog på Messenger - at hun havde læst, at fremmede kvinder skrev til mig, og at det var noget underligt noget at gøre, hvilket jeg fandt temmelig sjovt,« fortæller Michael Lundberg om kæresten, som han ifølge sin Facebook-profil har været i forhold med siden december sidste år.

Michael Lundberg fortæller videre, at der derudover ikke er sket nogle reelle ændringer i hans liv, bortset fra at han kort har prøvet at være kendt og har mærket, hvordan fremmede pludselig havde en holdning til hans person.

Michael Lundberg og hans kæreste Lene. Foto: Privatfoto Vis mere Michael Lundberg og hans kæreste Lene. Foto: Privatfoto

»Det var kun i et par måneder, så var det ligesom glemt igen,« forklarer han og tilføjer, at han synes, der har været stor forskel på, hvordan folk opførte sig ude i virkeligheden i forhold til på internettet.

»Jeg har kun mødt positive mennesker i virkeligheden, absolut intet negativt. Anderledes var det, når man læste kommentarsporet på diverse artikler. Her har folk absolut ingen moral og kan skrive meget onde ting om folk, de på ingen måder kender,« siger Michael Lundberg.

