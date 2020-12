Sammen med Sebastian Klein dukkede Martin Keller og Ketil Teisen i slutningen af 1990erne frem på DR1 og begejstrede børn og barnlige sjæle som 'Naturpatruljen'. I dag er Martin og Ketil for længst gået hver til sit, men er stadig stolte over, hvad de udrettede.

»Når jeg tænker tilbage, er jeg vanvittig glad for, at vi fik påvirket en generation med et godt budskab. Det er jo stort,« lyder det fra Martin Keller om tiden og samarbejdet med Ketil Teisen.

Efter en lang række programmer først på DR og siden TV 2 samt en masse andre projekter valgte den populære duo i 2013 at stoppe samarbejdet, da de ville forskellige ting.

Her fortæller Martin Keller og Ketil Teisen om livet efter 'Martin og Ketil':

Ketil Teisen

Bor i dag med sin familie i Hundested, hvor han arbejder bag kameraet og har sit eget produktionsselskab Go North, der blandt andet laver film til kommuner og privat erhverv.

Hvor meget fylder 'Naturpatruljen' for dig i dag?

»Det fylder kun, når folk genkender mig. Jeg har for eksempel ikke nogen billeder hængende, men tror stadig, jeg har den gamle hjelm (den røde mariehønehjelm, red.). Det var jo en succesfuld serie, vi lavede, og det glæder mig da kun, men til sidst blev jeg træt af værtsrollen. Når jeg i dag laver mine egne film, trækker jeg selvfølgelig på min erfaring, fra det vi lavede, og det gode er, at når man har lavet børne-tv, så giver det en anden form for fortrolighed hos de folk, man møder, man bliver ikke mødt af nogen skepsis.«

Hvad siger du til folk, når de spørger, hvor Martin er henne?

»Det er jo som et gammelt ægteskab. Vi havde arbejdet sammen i 20 år, og til sidst var det udtømt og et spørgsmål, om vi ville det samme. Enten kunne man gå på kompromis eller finde på noget nyt. I dag har vi ingen relation.«

Hvordan var det så at komme videre alene?

»Jeg var blevet træt af at høre på mig selv og ville gerne lave programmer bag kameraet, men de store tv-kanaler ville have en vært på. Så i stedet startede jeg for tre-fire år siden mit eget firma op og kan leve af det i dag. Jeg har for eksempel lavet film for stålværket i Frederiksværk.«

Dine forældre blev jo på tragisk vis slået ihjel i 2007 af en mand, der siden blev erklæret sindssyg. Har du det godt i dag?

»Ja. Selvfølgelig er det noget, der påvirker, men det er ikke noget, jeg går og tænker på dagligt. Det er bare blevet en del af min historie, og jeg har heldigvis min kone, som var en støtte under hele processen. En gang imellem bliver jeg mindet om det, og så kan det give et stik i hjertet. Jeg ser heller ikke true crime, som jeg synes er usmageligt. Jeg kan godt forstå interessen, men det er ikke noget, jeg gider at se. Tidligere elskede jeg også at høre Nick Caves album 'Murder Ballads', men det kan jeg slet ikke høre i dag.«

Martin Keller

Bor i dag i med sin familie på Frederiksberg, hvor han blandt andet arbejder for FNs verdensmål i Københavns Kommune og er mødeleder til forskerdebatterne 'Jorden kalder' på Geologisk Museum.

Hvordan husker du i dag tilbage på tiden med 'Naturpatruljen'?

»Det var jo fantastisk. Og vildt at man kunne gå fra at være anonym til en, alle ville snakke med. Mine børn lærte ikke at stå stille på Strøget. Når vi for eksempel var ude og købe julegaver, måtte vi hele tiden være i bevægelse, for ellers ville jeg blive overfaldet af folk, der ville snakke med mig. Det at være en offentlig person har givet mig en stor ballast, når jeg i dag holder oplæg og arrangerer events.«

Hvad plejer du at sige, når folk i dag spørger, hvor Ketil er henne?

»Jeg ved, at han laver filmproduktion. Og så var vi jo sammen konstant – også i weekenderne – så på et tidspunkt bliver man bare trætte af hinanden. Når jeg tænker tilbage, er jeg vanvittig glad for, at vi fik påvirket en generation med et godt budskab. Det er jo stort.«

Hvordan kom du videre, efter jeres samarbejde stoppede?

»Det tog noget tid. Det var jo et brand. Alle vidste, hvem Martin og Ketil var, så hvad gør man så? Det har taget nogle år at bygge op igen, men jeg kan mærke, at der begynder at ske noget nu, hvor jeg blandt andet laver tv-programmer til TV 2 og TV 2 Lorry og medvirker i et program på P1. Jeg har også skrevet en ny sang til Veganerpartiet. Jeg er ikke politisk aktiv, men kan støtte deres mærkesag om bedre dyrevelfærd, reducere vores kødforbrug og omlægge vores landbrug til et økologisk plantebaseret landbrug.«

