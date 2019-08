MTV har i nat klokken 2 dansk tid det årlige awardshow, hvor de uddeler priser til de bedste musikvideoer.

VMA-showet plejer samtidig at tage prisen for at være et af de vildeste kostume-baller. Her er 10 af de mest mindeværdige kjoler:

1. Lady Gaga er selvfølgelig ikke til at komme udenom. Hun har båret mange mærkværdige kjoler, men ét valg overskygger dem alle. Mange vil sikkert huske, hvordan sangerinden i 2010 valgte at iklæde sig kød fra top til tå.

2. Et andet bud på en kjole, der alene i det, den ikke dækkede, var med til at brænde sig fast i manges hukommelse, var Marilyn Mansons tidligere kæreste Rose McGowans gennemsigtige sag fra 1998. McGowan er kendt fra tv-serien 'Heksene fra Warren Manor', og så er hun blandt dem, der har anklaget filmmogulen Harvey Weinstein.

Foto: Jane Caine/Zuma/Ritzau Scanpix

3. Et af de gennemgående temaer for mindeværdige kjoler er, at flere af dem viser meget bar hud. Det kan også siges om Miley Cyrus' metalliske outfit, som hun havde på i 2015. Overdelen kan bedst beskrives som et par stropper og underdelen som et net prydet med prismer.

4. Det ville ikke være en fuldstændig liste, hvis vi ikke nævnte Britney Spears. Hun har tidligere vakt opsigt med sine stærkt tematiserede outfit. I 2002 var det klare biker/dominatrix-referencer, man fangede fra popstjernens koordinerede læder-outfit.

5. Destiny's Child, som bekendt var Beyoncés vej til verdensberømmelse, havde i en periode farvekoordinerede outfit, som var designet af Beyoncés mor. I 2001 var pigegruppen alle klædt i en festlig fersken-sag.

6. I 2003 var der et legendarisk øjeblik, hvor selveste Madonna kyssede to arvtagere i popverdenen, nemlig verdensstjernerne Christina Aguilera og Britney Spears. De to unge stjerner bar dog også noget tøj, der i sig selv vakte opsigt. Deres hvide tøj mindede meget om den brudekjole-agtige sag, som Madonna bar første gang, hun deltog ved VMA's.

REUTERS/Gary Hershorn (UNITED STATES ENTERTAINMENT IMAGES OF THE DAY) Foto: GARY HERSHORN

7. Lady Gaga har i særdeleshed en evne til at gøre sig bemærket, og derfor har hun også som den eneste musiker gjort sig fortjent til at blive nævnt to gange på denne liste. For hendes røde blondekjole, der dækkede sangerindens ansigt, var også et meget mindeværdigt modevalg .

8. Christina Aguilera havde, samme år som Britney Spears bar sit læder-outfit, en meget vild påklædning. Hendes top mindede mest af alt om et tørklæde, som er svøbt om sangerindens brystparti. Sammen med den bar hun en meget kort denimnederdel og en hvid sixpence.

9. Rapperen Lil' Kim er også kendt for afslørende tøj, og denne lilla sag fra 1999 med det blotlagte bryst var også noget, der vakte opsigt på den røde løber.

10. Hun er nok med årene blevet vant til, at folk vender hovederne efter hende, men i 1999, samme år som Lil' Kim havde sit lilla sæt på, valgte Pamela Anderson at iføre sig en kæmpe lyserød plyshat, et hvidt korset og paillet-bukser. Pamela Anderson fulgtes med sin daværende ægtemand, Tommy Lee, der er kendt fra rockbandet Mötley Crüe. Han havde iført sig en lang jakke og en bøllehat.