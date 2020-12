David Bertelsen var 12 år, da han i 1985 spillede drengen Hodja i den ikoniske børnefilm 'Hodja fra Pjort'. I dag nærmer han sig de 50, er rapper og stillede ved det seneste folketingsvalg op for Liberal Alliance.

»Det er sjovt, jeg oplever faktisk stadig, at der er lidt interesse for, at jeg var Hodja fra Pjort. Når jeg har været ude og spille med 8 Ball (dansk rapgruppe, red.) og bliver genkendt, synes de nærmest, det er sjovere, at jeg har været med i den film, end at jeg kommer fra 8 Ball,« fortæller David Bertelsen til B.T.

Men hvad skete der egentlig med drengen på det flyvende tæppe? Filmen blev et hit i biografen i 1985 med 351.434 solgte billetter. Alligevel blev det både David Bertelsens første og sidste medvirken i en film.

Han har tidligere fortalt, hvordan hans mor så en annonce i avisen om, at de søgte børn til filmatiseringen af Ole Lund Kirkegaards populære børnebog.

Optagelserne, der fandt sted i Tyrkiet, trak dog så meget ud på grund af forskellige tekniske problemer, at det endte med at tage gejsten fra den unge skuespiller.

»Nogle af optagelserne gik til grunde, så vi måtte starte forfra med at filme nogle scener. Vi arbejdede nogle gange 12 timer om dagen. Det endte med at blive rigtig hårdt arbejde, så da jeg kom hjem, tænkte jeg, at det her skal jeg ikke mere,« fortæller David Bertelsen og tilføjer at han nok heller ikke var så god til at opsøge det efterfølgende:

»Hvis du ikke smeder, mens jernet er varmt, bliver du også hurtigt glemt.«

Han husker med et grin, at fordi optagelserne trak ud, nåede hans stemme i forløbet samtidig at gå i overgang, hvilket betød, at man blev nødt til at lægge en anden stemme indover.

»Så det er faktisk ikke min stemme, der bliver brugt i filmen.«

B.T. har spurgt filmens instruktør, Brita Wielopolska, hvem der lagde stemme til Hodja, men det kan hun desværre ikke huske.

Som voksen har David Bertelsen i stedet kastet sig over musikken og som nævnt i de sidste mange år været medlem af rapgruppen 8 Ball, der i løbet af årene har gjort sig bemærket med blandt andet en alternativ VM-landsholdssang og nummeret 'Gustav' lavet i samarbejde med realitystjernen Gustav Salinas.

David Bertelsen fortæller, at han blandt andet grundet en skilsmisse for et par år siden tog en pause fra 8 Ball, og på grund af den aktuelle coronakrise har det endnu ikke været aktuelt med et comeback.

»Jeg har ved siden af et fuldtidsjob som it-supporter, men det er jo ikke så spændende,« fortæller han med et grin og tilføjer i stedet, at han ved siden af musikken også er aktiv i politik.

I 2019 ved det seneste folketingsvalg stillede han op for Liberal Alliance i København.

»Det gik jo desværre ikke særlig godt. Men jeg havde også meget at lære. Jeg er stadig helt ny i gamet og skulle lære alt om, hvad man gør i en valgkamp, og jeg kom for sent i gang med at skyde reklamer ud. Det tager jeg med, hvis jeg stiller op en anden gang. Det koster jo også lidt at stille op, så spørgsmålet er også, hvordan økonomien ser ud på det tidspunkt, og lige nu er der for eksempel ingen ekstra penge at hente på koncerter.«

Når David Bertelsen i dag tænker tilbage på 'Hodja'-tiden, føler han især, at det var med til at give ham selvtillid med videre i livet.

»Jeg er jo ikke særlig høj. Jeg er cirka 1,53, og når man er mand, kan det godt være et problem. Så det at have haft den rolle har nok gjort, at jeg på nogle måde har kunnet føle mig på samme niveau som andre.«

