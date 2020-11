'Pearl Habour', 'Black Hawk Down', 'The Faculty' og 'Lucky Number Slevin'.

Ja, hvis man skruer tiden 15-20 år tilbage, så er der vist ingen tvivl om, at Josh Hartnett var én af tidens hotteste unge Hollywood-stjerner.

Den i dag 42-årige skuespiller spillede hovedrollen i de fire førnævnte Hollywoodfilm og var udset til at blive den næste Leonardo DiCaprio i filmverdenen.

Men nærmest fra den ene dag til den anden forsvandt Josh Hartnett fra det store lærred – blandt andet efter at have afvist hovedrollen i storfilm såsom 'Superman' og 'Batman'.

Josh Hartnett på den røde løber i maj 2017. Foto: LOIC VENANCE

I interviews med The Guardian og Metro sætter Josh Hartnett nu ord på, hvorfor han droppede stjernelivet til fordel for en mere tilbagetrukket tilværelse.

Til The Guardian fortæller han, at han altid har været skræmt af berømmelse, og at han derfor sågar overvejede at sige nej til rollen i 'Pearl Harbor'.

Som bekendt endte Josh Hartness med at takke ja til filmen, som blev en kæmpe succes, og som frygtet førte den til massiv medieopmærksomhed rettet mod den dengang 22-årige skuespiller.

Vanity Fair lavede blandt andet et kæmpe portræt af Josh Hartnett. Et portræt, som skuespilleren i dag kalder »forfærdeligt«, og som noget, der fik ham til at takke nej til store filmtilbud og i stedet planlægge sin flugt fra Hollywood-livet.

Josh Hartnett i forbindelsen med filmen 'Pearl Harbour' fra 2001. Foto: ERIC FEFERBERG

»I den alder er det meget nemt at blive andres værktøj eller nikkedukke,« siger Josh Hartnett til Metro om sin beslutning dengang.

En beslutning, som bestemt ikke blev velmodtaget af alle i filmbyen.

»De kiggede på mig som en, der havde bidt hånden, der havde fodret mig. Men sådan var det ikke. Jeg gjorde det ikke for at være på tværs eller at være en rebel,« siger han til The Guardian og fortsætter:

»Folk ville gerne skabe et brand omkring mig, som fik mig til at virke tilgængelig og rar, men jeg havde ikke lyst til at spille den samme rolle igen og igen, så i stedet stoppede jeg og forsøgte at finde mindre film, jeg kunne blive en del af, og på den måde brændte jeg alle mine broer hos de store filmselskaber, fordi jeg ikke dansede efter deres pibe.«

Josh Hartnett og skuespillerinden Tamsin Egerton, som han har to børn med. Foto: DANNY MOLOSHOK

Josh Hartnett påpeger endvidere, at han aldrig har fortrudt sin beslutning.

Han har efterfølgende medvirket i en lang række indiefilm såsom 'Most Wanted' og 'Stuck Between Stations'. Han har også været med i flere mindre Hollywoodfilm såsom 'The Ottoman Lieutenant' og 'Target Number One'.

Privat bor han sammen med den 31-årige skuespillerinde Tamsin Egerton, som han har to børn med.