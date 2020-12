I 1981 blev Alex Scheunchen som niårig kendt som drengen Ivan Olsen i Søren Kragh-Jacobsens filmhit 'Gummi Tarzan'. Og så hørte vi aldrig fra ham igen …

Selv om filmatiseringen af Ole Lund Kirkegaards populære børnebog solgte over 350.000 biografbilletter og modtog priser i ind- og udland, stoppede den unge fyrs skuespillerkarriere nærmest før, den var kommet i gang – og det var helt bevidst, fortæller han nu.

»Den, der lever skjult, lever godt. Er det ikke det, man siger,« lyder det fra Alex Scheunchen, der i dag er 48 år og bor i Ejby ved Køge med sin kæreste og to drenge fra et tidligere forhold.

Han er taknemmelig for, at han dengang fik rollen og prøvede at snuse til livet som skuespiller, men det der med at blive kendt, det havde han ikke lyst til, og når han i dag husker tilbage på tiden som hele Danmarks 'Gummi Tarzan', så sender han en tak til sine påpasselige forældre.

Gummi Tarzan. Vis mere Gummi Tarzan.

Jule-serien: Husker du?... Hver dag indtil juleaften vil B.T. bringe et interview med en person, som vi husker fra 'gamle dage'. Er der nogen, du særligt gerne vil læse om, så send dit bud i en mail til krdn@bt.dk, så forsøger vi at finde frem til personen. …

»For det første sørgede de for at holde mit efternavn skjult,« opridser Alex Scheunchen sine forældres små tricks, som betød, at han undgik livet som overeksponeret barnestjerne.

»De krævede, at der i stedet for Alex Scheunchen skulle stå Alex Svanbjerg, som er min mors pigenavn. Derudover lavede de en aftale med Metronome (filmselskabet, red.) om, at jeg kun skulle give nogle enkelte interview for at promovere filmen, og så var der ingen, der vidste, hvor jeg boede. Det var super lækkert.«

Under filmoptagelserne blev han til at begynde med hver dag hentet af en taxa, men det satte forældrene også en stopper for.

»De mente ikke, at jeg skulle blive vant til at køre i hyrevogn, så i stedet fik de en gammel smadderkasse af en Opel Kadett til at komme og hente mig. Jeg skulle ikke have næsen i sky,« forklarer Alex Scheunchen, der generelt afslog de ting, som han blev tilbudt.

Alex Scheunchen er i dag 48 år. Vis mere Alex Scheunchen er i dag 48 år.

»Jeg fik blandt andet muligheden for at flyve i helikopter til Fyn for at skrive autografer. Det sagde jeg nej til. Jeg ville hellere i sommerhus med mine forældre. «

Han blev også tilbudt at lægge stemme til en tegnefilm, men prioriterede sin skolegang, og til sidst blev han overhalet af nye børnestjerner, fortæller han.

»Det var sjovt at være kendt, men lige så sjovt at være ukendt, må jeg erkende i dag. Jeg er glad for, at jeg ikke blev overeksponeret og fik ar på sjælen.«

Hvad endte 'Gummi Tarzan' så med at lave i stedet for?

Plakaten til 'Gummi Tarzan'. Foto: Filmplakat Vis mere Plakaten til 'Gummi Tarzan'. Foto: Filmplakat

Alex Scheunchen griner og fortæller, at han har været vidt omkring.

»Jeg har været professionel soldat i forsvaret, hvor jeg var i Kroatien og Bosnien. Så var jeg falckredder i 10 år og security i lufthavnen i 14 år, og nu har jeg en entreprenørvirksomhed.«

Han bliver ikke genkendt længere. Faktisk stoppede det allerede et par år efter, at han var stoppet som skuespiller.

I 'Gummi Tarzan' hyrede man den dengang ukendte skuespiller Lars Ranthe til at udføre Alex Scheunchens stuntscener. De har ingen kontakt i dag.

»Men han har vist gjort det rigtig godt siden,« griner Alex Scheunchen.

Hvilken tidligere kendis vil du gerne læse om i morgen? Send dit bud til krdn@bt.dk.

Vær med i B.T.s julekalender. Svar på dagens spørgsmål og vind præmier hver dag. Tilmeld dig her!