Han spillede det trodsige mellembarn med hang til ballade i tv-serien 'Malcolm in the middle,' og det var sådan verden lærte at kende skuespiller Frankie Muniz.

Men selvom tv-seere tydeligt husker den karakteristiske hovedrolle, så mindes Muniz ingenting fra den tid selv.

Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor han har mistet sine minder fra den periode i sit liv, men man har et bud på, hvad der kan have forårsaget det, skriver australske news.com.au.

Skuespilleren har nemlig haft 15 mindre slagtilfælde, hvilket formentlig har haft indvirkning på, at han kun husker det, han har set på tv. Han fortæller ærligt om, hvordan det er at leve med store dele af sin barndom 'hvisket ud'.

Her ses Frankrie Muniz 15 år gammel, året efter han startede med at spille karakteren 'Malcolm' fra 'Malcolm in the middle.

»De fleste mennesker ville tro, at mit mest mindeværdige år var det år, hvor 'Malcolm in the middle' startede, fordi det gjorde, at jeg kunne udleve mine drømme,« siger Muniz til Entertainment Weekly.

»Men sandheden er, at jeg husker faktisk ikke meget af det. Det føles næsten som om, at det ikke var mig. Der er ikke nogen negative følelser, jeg husker det bare ikke rigtig«

Frankie Muniz var 14 år gammel, da han første gang medvirkede i hitserien 'Malcolm in the middle', som kørte i seks år. I dag arbejder Muniz dog med noget meget andet end skuespil.

Han og konen Paige Price har en butik, hvor de sælger olivenolie og eddike. De to har været sammen i flere år, og Price forsøger at tage højde for sin mands helbredsproblemer.

Arkivfoto af Frankie Muniz.

Hun skriver hver dag i en dagbog, hvad der er sket den dag.

Frankie Muniz er nemlig nervøs for sit hukommelsestab, og på den måde sikrer konen, at hvis han en dag glemmer vigtige dele af deres tid sammen, så kan han læse det hele i dagbøgerne, skriver People Magazine.

Det var efter, at Muniz havde medvirket i den amerikanske udgave af programmet 'Vild med dans', at han begyndte at fortælle om, hvor skidt det stod til med hans hukommelse.

Flere medier beretter dog, at han tager det roligt, og han formår at have en positiv attitude på trods af sit handikap.