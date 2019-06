Studierne er droppet, teltpælene er rykket op sammen med kærestens, og så begynder hendes søn snart i skole.

Det var helt tilbage i 2016, at Emma Stephansen og de andre populære ‘Prinsesser fra Blokken’ kunne ses på DR3 – og netop i disse dage genudsendes det populære program.

Programmet blev dengang en rygende stor seersucces og vandt endda en ZULU Award for Årets Originale Program, men til prinsessernes store ærgrelse kom der aldrig en sæson to.

Og udover en kort optræden i første sæson af Netflix-serien ‘The Rain’ sidste år, har vi ikke set meget til den nu 21-årige Vestegnsprinsesse Emma siden hendes succesfulde tv-debut for tre år tilbage.

Droppede studierne

Men nu giver Emma en opdatering på sit liv til Realityportalens læsere.

»Jeg laver ikke så meget faktisk, jeg arbejder bare,« siger Emma og fortsætter:

»Jeg arbejder som tjener inde på en burgerrestaurant inde i København, og så laver jeg ikke så meget ellers – bare sådan passer mig selv og hygger,« forklarer Emma om sin daglige gang på Vesterbros Originale Burgerrestaurant.

Dermed er Emma også droppet ud af den uddannelse som SOSU-assistent, hun startede på sidste år.

»Jeg mistede simpelthen interessen i de ting, vi skulle lave og gennemgå. Jeg mistede lysten til at gennemføre det, og jeg kunne mærke, at jeg ikke var klar,« forklarer hun om det cirka halve år, hun brugte på SOPU i København.

Dog er drømmen om en uddannelse ikke slut endnu, selv om studierne for en stund er skiftet ud med arbejdet som tjener.

»Jeg venter med uddannelse, til jeg er lidt mere klar til at sidde stille og koncentrere mig om lektier og så videre. Jeg har alt for meget krudt i røven til at sidde på skolebænken lige nu,« lyder det med et smil fra Emma.

Urokkelig kærlighed

Emma fik sønnen Tristan, da hun var blot 17 år gammel. I dag er sønnen fem år, og han stortrives.

»Det går godt! Han er blevet fem, så det går hurtigt. Han skal i skole til næste sommer,« forklarer den unge mor stolt.

Også kæresten Nicolai på 25, som Emma allerede var sammen med, da man lærte hende at kende i ‘Prinsesser fra Blokken’, har holdt ved hendes side.

I dag er de flyttet sammen og deler adresse i Vanløse.

