»Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.«

Måske har du også sunget med på det berømte omkvæd fra sangen 'Save Tonight', der tog verden med storm for tyve år siden. Siden blev der stille omkring sangeren bag hittet - den svensk-amerikanske Eagle-Eye Cherry. Meget stille. Nu fortæller han, hvorfor han tog en lang pause fra rampelyset.

Det skriver det svenske medie Expressen.

»Jeg var helt udkørt, så jeg besluttede mig for at holde en pause, som så blev en meget lang pause,« fortæller Eagle-Eye Cherry, der har rundet de 50 år.

ARKIVFOTO af Eagle-Eye Cherry. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN Vis mere ARKIVFOTO af Eagle-Eye Cherry. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN

Han udgav senest musik for seks år siden, hvorefter han valgte at trække sig fra offentlighedens søgelys.

Under sin lange pause har Eagle-Eye Cherry forsøgt at leve det, han beskriver som 'et normalt liv'. Til Expressen forklarer han, at han altid har vidst, at han ville arbejde med musik, men at han ikke længere var sikker på, om han selv ønskede at være en artist.

»Jeg nød at være anonym og finde tilbage til det normale liv igen. Stile og roligt blev jeg mere og mere anonym. Jeg synes, det var meget rart,« fortæller han.

For nylig fandt han dog frem til, at han var klar til at stå på scenen igen. Han savnede det.

Til Expressen forklarer han dog, at det ikke var et nemt valg, men at han brugte lang tid på at tænke over, om det virkelig var det, han virkelig ville. Han kunne dog ikke modstå, og sidste år brød han derfor med sin anonyme tilværelse.