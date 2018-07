Efter at have arbejdet som pressechef for Radikale Venstre de seneste fem år vender Andreas Hemmeth - som flere nok vil kende under kunstnernavnet DJ Encore - tilbage til de musikalske rødder.

Fra september skifter han nemlig jobbet på Christiansborg ud med titlen som sekretariatschef for den største forening af sangskrivere og komponister i Danmark, DJBFA. Det oplyser Andreas Hemmeth selv på sin Facebook-profil.

'Det glæder jeg mig sindssygt meget til! Nogle af de største oplevelser i mit liv har været gennem sangskrivningen. Fra da jeg som 10-årig komponerede mine første sange, til jeg 10 år senere stod på de store scener og fremførte min musik foran masser af mennesker. Sangskrivning er en livsstil. En måde at leve på. Og resultatet skaber dybe følelser hos os alle sammen', skriver han.

Andreas Hemmeth brød igennem på den musikalske stjernehimmel tilbage i 00'erne, hvor han især hittede med sangen 'I See Right Through To You', som også blev brugt som soundtrack til reality-showet 'Big Brother'.

Under kunstnernavnet DJ Encore strøg han til tops i blandt andet Danmark, USA, Storbritannien og de øvrige nordiske lande. Senere skiftede han dog musikscenen ud med den politiske, da han i 2010 begyndte at arbejde i Radikale Venstre pressetjeneste, som han senere blev chef for.

På Facebook skriver han, at han glæder sig til nu at skulle kæmpe for danske musikere, men at det også bliver vemodigt at skulle tage afsked med Radikale Venstre.

'Det var nemt at sige ja til det nye, men det er uendeligt svært at sige farvel til Christiansborg og omegn. Tusinde tak for alle oplevelserne. Tak til alle jer. For op- og nedturene. For med- og modspillet. Det har været en sand fornøjelse at gå på arbejde. Det håber jeg også, det bliver fremover,' skriver han.