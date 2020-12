Annika Wedderkopp forstod slet ikke, hvor stort det var, da hun som syvårig i 2012 gik rundt med Mads Mikkelsen i hånden foran verdenspressen og præsenterede filmen 'Jagten' ved den franske filmfestival i Cannes.

Hun var efter et længere castingforløb blevet udvalgt af instruktør Thomas Vinterberg til at spille den lille pige Klara, der i den barske film sætter en landsby på den anden ende, da Mads Mikkelsens karakter beskyldes for at have misbrugt hende seksuelt.

'Jagten' blev et stort filmhit, der ud over at sælge 652.555 biografbilletter i Danmark blev nomineret til en Oscar og sikrede Mads Mikkelsen prisen som 'Bedste mandlige skuespiller' ved den prestigefyldte Cannes Film Festival, men det fløj ikke overraskende hen over hovedet på den dengang lille pige.

»Jeg var jo ikke særlig gammel, så jeg forstod ikke, hvor stort det egentlig var. Jeg blev altid overrasket, når folk fortalte, at de havde set filmen,« fortæller Annika Wedderkopp, der i dag er 16 år og er startet i gymnasiet.

Annikka Wedderkopp med Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen ved Cannes Film Festival i 2012. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Hun er fra den lille nordsjællandske by Vejby ved Tisvilde og vidste under optagelserne til 'Jagten' ikke, at hun spillede over for en af Danmarks allerstørste stjerner.

»Det ville være noget helt andet at skulle spille over for Mads Mikkelsen i dag, hvor jeg ville blive helt starstruck. Dengang havde jeg aldrig set ham før,« fortæller hun med et grin.

Selv om hun ikke forstod, at filmen var noget særligt, så husker hun alligevel tydeligt oplevelsen at tage til Cannes-festivalen med filmholdet.

»Jeg fik krampe i munden over at skulle smile så meget. Jeg var jo kun syv år, så jeg havde min familie med. Vi tog derned på ferie og var så en dag med til festivalen. Til at starte med måtte jeg slet ikke se filmen, fordi den er så voldsom, men det var jo noget pjat, for jeg forstod jo slet ikke, hvad den handlede om.«

Efterfølgende fik hun en lille rolle i filmen 'QEDA', men ellers har hun ikke lavet så meget skuespil.

»Efter 'Jagten' ville min mor gerne have mig tilbage til en normal hverdag, så hun sagde nej tak til de tilbud, der kom.«

Annika Wedderkopp drømmer dog fortsat om at blive skuespiller og tænker, at hun vil søge ind på skuespillerskolen, når hun er færdig med gymnasiet.

»Jeg var til casting på DR's serie 'Ulven kommer', hvor det stod mellem mig og Flora, som fik rollen. Jeg vil gerne fortsætte som skuespiller. Gymnasiet har i hvert fald indtil videre lært mig, at jeg ikke skal være læge eller biokemiker, haha.«

Annika Wedderkopp anno 2020. Foto: Privatfoto

En sjælden gang bliver hun genkendt for sin rolle i 'Jagten'. Da hun for nylig dukkede op på Instagram-stjernen Anders Hemmingsens profil med et gammelt klip fra 'Jagten', oplevede hun endda en nyvunden interesse.

»Det gik helt amok. Jeg tror, jeg fik 2.000 nye følgere på en dag. Det er lidt mærkeligt, haha.«

Ud over at have medvirket i 'Jagten' og 'QEDA' gjorde Annika Wedderkopp i 2017 sig også bemærket, da hun stillede op i børnenes Melodi Grand Prix med sangen 'Ikke mere'. Her fik hun sammen med sin veninde Maja en plads blandt de sidste 10 og optrådte i Jyske Bank Boxen i Herning.

Se deres optræden her:

