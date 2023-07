Det startede som en cykelferie rundt til venner og familie i Danmark, men endte som en helt ny og fri livsstil.

24-årige Anna-Caroline Bonde Fosmark fra Østjylland sagde for to år siden farvel til hus, job og kæreste for at leve i naturen, skriver TV 2 Østjylland.

I dag lever hun et nomadeliv i naturen i Midtjylland med telt og Trangia.

Det var netop cykelferien, der fik hende til at sige farvel til det gamle liv i hamsterhjulet og slå ind på et mere enkelt liv.

Til tv-stationen fortæller hun, at den minimalistiske livsstil på ingen måde er en begrænsning.

»I det liv, jeg levede før, var der ret meget gang i den med arbejde, hus, rengøring og alle mulige ting, der skal gøres. Ude i naturen skal jeg bare være mig,« fortæller hun.

Du kender hende fra DR-succesen 'Alene i Vildmarken,' hvor Anna-Caroline har deltaget hele to gange.

Seneste i dette års udgave, hvor produktionen dog til sidst valgte at sende hende hjem. Folkene bag realityprogrammet frygtede nemlig for hendes sikkerhed, fordi hun skrev sin egen nekrolog.

Men faktisk er de grønne omgivelser på ingen måde uvante for østjyden.

Da hun startede sit frie liv, havde hun en opsparing, som hun sjældent gør brug af. Hun har en Instagram-profil, hvor hun sælger malerier og tilbyder foredrag.

På den måde har hun udviklet en livsstil, som hun kan tjene lidt penge på.

Til DR har hun tidligere fortalt, hvordan hun overnatter i skove og på shelters eller i en baghave hos flinke mennesker.

I skarp kontrast til det trygge liv, hun tidligere levede med kæresten i et hus i Holstebro.

»Det var ikke forfærdeligt, men jeg fandt bare ud af, at jeg skulle bruge virkelig meget tid på at arbejde og tjene penge for at få råd til den livsstil. Det krævede enormt meget af min tid, og jeg fandt ud af, at det ikke gjorde mig gladere at have det store hus, de fede møbler og et stort værksted. Det ændrede ikke min livsglæde overhovedet. Det gik faktisk bare nedad,« fortalte hun sidste år til dr.dk.