»Hvis I to var ludobrikker, ville I så være slået hjem nu?«

Husker du Lars Kaalund, der omkring årtusindeskiftet havde succes med biografhits som 'Italiensk for begyndere' og 'Den eneste ene'? I dag er det 12 år siden, at han sidst medvirkede i en film.

For selvom den i dag 57-årige skuespiller har oplevet flere succeser foran kameraet, så har hans interesse altid først og fremmest ligget i instruktørrollen, og derfor er det også som instruktør, at han for tiden er aktuel med filmen 'Tag min hånd'.

»Ja, jeg spiller ikke rigtig mere,« slår Lars Kaalund fast og tilføjer med et grin, at han selv måtte ind og tjekke sin IMDb-profil for at se, om der alligevel er gået så mange år.

»Jeg har meget respekt for skuespillere. Det er et hårdt job, der kræver en enorm vilje og dedikation, og meget tidligt i karrieren blev det tydeligt for mig, at det i stedet var instruktionen, der interesserede mig mest,« forklarer han og tilføjer:

Peter Gantlzer og Lars Kaalund i 'Italiensk for begyndere'. Foto: Unknown Vis mere Peter Gantlzer og Lars Kaalund i 'Italiensk for begyndere'. Foto: Unknown

»Jeg var heldig at være med i nogle film med skønne dygtige instruktører som blandt andet Susanne Bier ('Den eneste ene') og Lone Scherfig ('Italiensk for begyndere'), men det var faktisk ikke særlig mange dage ud af mit fulde arbejdsliv,« lyder det videre fra Lars Kaalund, der igennem årene blandt andet har været teaterdirektør og instrueret teaterstykker og tv-serier som 'Nikolaj og Julie', 'Sygeplejeskolen' og 'Rita'.

Han husker tiden med 'Den eneste ene' og 'Italiensk for begyndere', der begge solgte over 800.000 biografbilletter, som en sjov, men også overraskende oplevelse.

»Med 'Den eneste ene' var det måske første gang i mange år, at der blev taget et rigtigt favntag med at lave den store romantiske komedie, som man kender fra udlandet. Det var spændende, men også overraskende, at det blev så stor en film. Det samme med 'Italiensk for begyndere', der var en dogmefilm, og jeg tænkte, det nok snart var slut med det, men så ramte Lone noget rigtigt.«

Med succeserne fulgte også en del opmærksomhed, hvilket sagtens kunne føles overvældende, fortæller han og tilføjer:

Lars Kaalund var i en årrække teaterdirektør på Østre Gasværk. Her er han fotograferet med Mads Mikkelsen i 1998, da de opførte Shakespeare-tragedien 'Romeo og Julie'. Foto: CLAUS BJØRN LARSEN Vis mere Lars Kaalund var i en årrække teaterdirektør på Østre Gasværk. Her er han fotograferet med Mads Mikkelsen i 1998, da de opførte Shakespeare-tragedien 'Romeo og Julie'. Foto: CLAUS BJØRN LARSEN

Derfor står Lars Kaalund på takkelisten til 'Druk' På filmsiden IMDB står Lars Kaalund krediteret som 'koreograf i udviklingsfasen' til det danske Oscar-hit 'Druk'. »Mads Mikkelsen og jeg lavede for mange år siden et teaterstykke sammen på Dr. Dante, hvor Mads dansede. Den koreografi lavede vi sammen,« forklarer Lars Kaalund. »Da Mads så skulle lave noget 'Dans' til 'Druk', sagde han, at de skulle prøve at spørge mig, og så mødtes vi igen og arbejdede i nogle timer. Herefter fandt jeg en koreograf, som jeg gav nogle stikord til, og så gik hun rigtig i gang med koreografien. Så jeg står mere noteret som en 'tak til',« fortæller han videre. »Vi nåede ikke så meget Mads og jeg. Jeg tror mest, det var fordi Mads gerne ville have, at det ikke blev til en ballet, men noget dans han kunne identificere sig med. Så det er meget, meget lidt jeg har været med, det er den anden koreograf, der har lavet det.«

»Men man vænner sig også lidt til det. Oftest er folk jo enormt søde og vil bare gerne fortælle, at de godt kan lide det, man har lavet. Men det kan også være intimiderende, når man står et sted og egentlig bare gerne vil være i fred.«

Derfor har han det også fint med, at han i dag ikke bliver genkendt ligeså meget som i gamle dage, selvom det stadig sker. Især når filmene bliver genudsendt i tv, fortæller han.

»Så kan jeg godt se det på folk nede i supermarkedet. Nu er jeg jo blevet noget ældre og har fået gråt skæg, men det sker stadig.«

Og er der en replik, der især har fulgt Lars Kaalund gennem tiden, så er det hans karakter Knuds knastørre spørgsmål leveret i 'Den eneste ene': »Hvis I to var ludobrikker, ville I så være slået hjem nu?«.

Lars Kaalund i dag. Foto: Lena Paaske Vis mere Lars Kaalund i dag. Foto: Lena Paaske

»Ja, den kan jeg stadig blive mødt af. Det synes jeg bare er sjovt, og det viser jo også, hvor vigtigt det er med et godt manuskript,« griner han og forsikrer, at ludo-replikken ikke har ødelagt hans forhold til det klassiske brætspil.

»Overhovedet ikke, det spiller jeg gerne med mine børn. Men det kunne da være, at jeg skulle medvirke i en film igen for at få en ny kendt replik, haha.«

Til trods for at han som nævnt har instrueret en lang række teaterstykker og tv-serier, er hans aktuelle film 'Tag min hånd', der har Mille Dinesen i hovedrollen, hans debut som filminstruktør.

»Ja, jeg må være den ældste debutant. Det er på også lidt en tilfældighed. Nu lavede jeg teater i mange år, så kom tv indover, og så skulle den rigtige film også dukke op,« fortæller Lars Kaalund og forklarer, at han ved 'Tag min hånd' faldt for hovedkarakteren, hvis liv tager en uventet drejning, da hendes ægteskab pludselig går i stykker.

»Jeg øjnene muligheden for at lave noget, som både kunne være morsomt og romantisk, men også dramatisk. Den blanding har jeg en forkærlighed for.«