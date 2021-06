Det palæ, som sangeren R. Kelly angiveligt har holdt flere kvinder fanget i som del af en sexkult, er blevet solgt.

Det skriver TMZ, der har set de retslige dokumenter for salget.

Forud for R. Kellys igangværende varetægtsfængsling var palæet på Old Homestead Trail i den amerikanske delstat Georgia den 54-årige sangers primære hjem. Han lejede det for omtrent 60.000 danske kroner om måneden.

Men 3. juni 2021 skiftede det mere end 1000 kvadratmeter store palæ altså hænder, da det blev solgt for lige over 11 millioner danske kroner til en ny ejer.

R. Kellys hjem i Georgia, hvor han angiveligt har holdt flere kvinder fanget. Vis mere R. Kellys hjem i Georgia, hvor han angiveligt har holdt flere kvinder fanget.

Udover en uhyggelig forhistorie, så gemmer palæet også på syv soveværelser, to køkkener, syv pejse, en hjemmebiograf, tennisbane, pool og spa - og ikke at forglemme både træhus og legehus.

I huset er R. Kelly anklaget for at have ledet en sexkult, hvor han skulle have holdt seks kvinder fanget som sexslaver.

I dokumentaren 'Surviving R. Kelly' stod nogle af kvinderne frem og fortalte, at de udover at være blevet tvunget til at udføre seksuelle ydelser, også var blevet tvunget til at kalde sangeren for 'daddy' og skulle spørge om lov for at gå på toilettet eller få mad.

Det var ligeledes dokumentaren 'Surviving R. Kelly', der fik sat gang i de kommende retsforfølgelser af sangeren, som starter fra 9. august i New York.

R. Kelly til høring i Leighton Criminal Courthouse i Chicago, 17. september 2019. Foto: Antonio Perez Vis mere R. Kelly til høring i Leighton Criminal Courthouse i Chicago, 17. september 2019. Foto: Antonio Perez

R. Kelly sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i Chicago på andet år, hvor han afventer, at tre retssager mod ham går igang.

Den 54-årige sanger er tiltalt for mere end 20 kriminelle forhold, blandt andet seksuelle overgreb på mindreårige, sexhandel, tvang og afpresning.

Han benægter fortsat alle anklagerne imod ham.

R. Kelly var dog allerede tilbage i 1990'erne berygtet for en sexkrænkende adfærd overfor kvinder og sågar mindreårige piger.

R. Kellys nu solgte hus set fra oven Foto: Google Street View Vis mere R. Kellys nu solgte hus set fra oven Foto: Google Street View

Eksempelvis blev han i 1994 gift med den dengang kun 15-årige sangerinde Aaliyah, og i 2001 begyndte en sexvideo at florere, hvor han tisser en meget ung pige i munden.

R. Kelly er dog aldrig før blevet dømt, selvom han flere gange har været i retten for overgreb mod mindreårige.